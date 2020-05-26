Підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику взяли під варту: фото з суду
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському Кагарлика Сергію Сулимі. Чоловіка підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.
Сулиму взяли під варту без права внесення застави на 60 діб, повідомляє 24 канал.
Засідання суду відбулося 26 травня / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)
Засідання відбулося у закритому режимі.
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