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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику взяли під варту: фото з суду

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Сулиму взяли під варту
Сулиму взяли під варту / 24 канал

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському Кагарлика Сергію Сулимі. Чоловіка підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.

Сулиму взяли під варту без права внесення застави на 60 діб, повідомляє 24 канал. 

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Засідання суду відбулося 26 травня / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)

Засідання відбулося у закритому режимі.

Новина доповнюється.

Теги: Новини України
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