Подозреваемого в изнасиловании женщины в Кагарлыке Сулиму взяли под стражу: фото из суда
Голосеевский районный суд Киева выбрал меру пресечения полицейскому Кагарлыка Сергею Сулиме. Мужчину подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.
Сулиму взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток, сообщает 24 канал. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.
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Как прошел суд
Заметим, что подозреваемый Сергей Сулима никак не комментирует решение суда. Более того, он запретил давать комментарии и своему адвокату.
Журналист Богдан Кутепов в фейсбуке написал, что Сулима сначала "рявкнул", что не признает свою вину, и больше не говорил.
Заседание суда состоялось 26 мая / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)
Заседание прошло в закрытом режиме.
Подозреваемый не комментирует решение суда / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)
Другому подозреваемому в преступлении, Николаю Кузиву, суд выберет меру пресечения вечером, 26 мая.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно
- 23 мая полицейские заковали 26-летнюю женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а после этого изнасиловали. Все это произошло в отделении полиции, когда потерпевшая пришла в качестве свидетеля на допрос.
- В это время в отделении полиции был еще один человек, его тоже избили.
- Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- Сейчас расформировали все отделение Кагарлыкской полиции, всех сотрудников отправят на переаттестацию.