Подозреваемого в изнасиловании женщины в Кагарлыке Сулиму взяли под стражу: фото из суда

Голосеевский районный суд Киева выбрал меру пресечения полицейскому Кагарлыка Сергею Сулиме. Мужчину подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.

Сулиму взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток, сообщает 24 канал. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Как прошел суд

Заметим, что подозреваемый Сергей Сулима никак не комментирует решение суда. Более того, он запретил давать комментарии и своему адвокату.

Журналист Богдан Кутепов в фейсбуке написал, что Сулима сначала "рявкнул", что не признает свою вину, и больше не говорил.



Заседание суда состоялось 26 мая / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Заседание прошло в закрытом режиме.



Подозреваемый не комментирует решение суда / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Другому подозреваемому в преступлении, Николаю Кузиву, суд выберет меру пресечения вечером, 26 мая.

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