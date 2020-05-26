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Подозреваемого в изнасиловании женщины в Кагарлыке Сулиму взяли под стражу: фото из суда

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Суд над Сергеем Сулимой из Кагарлыка - фото и мера пресечения
Сулиму взяли под стражу / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Голосеевский районный суд Киева выбрал меру пресечения полицейскому Кагарлыка Сергею Сулиме. Мужчину подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.

Сулиму взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток, сообщает 24 канал. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Как прошел суд

Заметим, что подозреваемый Сергей Сулима никак не комментирует решение суда. Более того, он запретил давать комментарии и своему адвокату.

Журналист Богдан Кутепов в фейсбуке написал, что Сулима сначала "рявкнул", что не признает свою вину, и больше не говорил.

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Заседание суда состоялось 26 мая / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Заседание прошло в закрытом режиме.

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Подозреваемый не комментирует решение суда / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Другому подозреваемому в преступлении, Николаю Кузиву, суд выберет меру пресечения вечером, 26 мая.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

  • 23 мая полицейские заковали 26-летнюю женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а после этого изнасиловали. Все это произошло в отделении полиции, когда потерпевшая пришла в качестве свидетеля на допрос.
  • В это время в отделении полиции был еще один человек, его тоже избили.
  • Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
  • Сейчас расформировали все отделение Кагарлыкской полиции, всех сотрудников отправят на переаттестацию.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Решение суда Криминальные новости Полиция Изнасилование в Кагарлике Изнасилование
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