Второго подозреваемого в изнасиловании женщины в Кагарлыке Кузива взяли под стражу: фото

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. Мужчину подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины в Кагарлыке.

Кузива взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток, сообщает 24 канал. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Подозреваемый своей вины не признал. Заметим, что у Николая Кузива разбитые кисти рук, а во время заседания суда он скрывал свое лицо листами бумаги.



Кузив скрывал лицо в суде / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Другого подозреваемого в преступлении Сергею Сулиму суд также отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога. Как это было – здесь.

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