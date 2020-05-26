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Второго подозреваемого в изнасиловании женщины в Кагарлыке Кузива взяли под стражу: фото

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Суд над Николаем Кузивім с Кагарлыка: фото и мера пресечения
Михаил Кузив на заседании прятал лицо / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. Мужчину подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины в Кагарлыке.

Кузива взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток, сообщает 24 канал. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.

Ранее Подозреваемого в изнасиловании женщины в Кагарлыке Сулиму взяли под стражу: фото из суда

Реакция Кузива в суде

Подозреваемый своей вины не признал. Заметим, что у Николая Кузива разбитые кисти рук, а во время заседания суда он скрывал свое лицо листами бумаги.

кузів суд згватулвання
Кузив скрывал лицо в суде / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Другого подозреваемого в преступлении Сергею Сулиму суд также отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога. Как это было – здесь.

Суд избрал меру пресечения полицейским с Кагарлыке: смотрите видео

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: коротко о главном

  • Полицейские заковали 26-летнюю женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а после этого изнасиловали. Все это произошло 23 мая в отделении полиции.
  • В это время в отделении полиции был еще один человек, его тоже избили.
  • Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
  • Все отделение Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Решение суда Изнасилование Изнасилование в Кагарлике
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