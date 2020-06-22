Внутренняя безопасность Нацполиции 25 мая задержала в Кагарлыке двух полицейских, которых подозревают в изнасиловании 25-летней женщины. Ранее их взяли под стражу, а 22 июня в Апелляционном суде Киева рассматривают смену им мер пресечения. Новым адвокатом потерпевшей стала экс-нардеп Елена Сотник

У пострадавшей из Кагарлыка новая защита

Кроме бывшего депутата от "Самопомочи" Елены Сотник, пострадавшую в изнасиловании в Кагарлыке защищают еще четверо адвокатов, из которых трое – женщины, рассказала 24 каналу Сотник.

Читайте также Изнасилование в Кагарлыке: уже бывший адвокат пострадавшей рассказал новые детали

Мы взялись за это, чтобы довести до конца дело, общественный резонанс которого трудно переоценить,

– рассказала адвокат.

По ее словам, ситуация будет катастрофической, если виновные в изнасиловании не сядут за решетку. Сотник с коллегами видит перспективу в успешном расследовании дела. Она убеждена, что это важно как для защиты людей, так и для реформы правоохранительных органов.

Защитница отметила также, что пытаться доказать системный характер изнасилований полицией в Украине.

Сотник отметила, что женщинам, особенно в селах, очень сложно рассказывать о насилии, которое применили в отношении них.

Надеемся, что это дело станет примером для других, насильники сядут за решетку, а женщина будет иметь хорошую жизнь,

– подытожила экс-нардеп.

И добавила, что сделает с коллегами все, чтобы достичь такого результата.

Обратите внимание Изнасилование в Кагарлыке: полицейский Кузив фигурирует в еще одном производстве

Что известно о Елене Сотник?

Была нардепом 8-го созыва от "Самопомочи" (2014 – 2019 годы). Во время своей депутатской каденции была секретарем комитета, председателем подкомитета по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС.



Также входила во Временную следственную комиссию парламента для проведения расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. На момент избрания в Раду работала исполнительной директором адвокатского объединения "Адвокатская группа "Солодко и партнеры".

Изнасилование в Кагарлыке: коротко