Изнасилование в Кагарлыке: новым адвокатом потерпевшей стала экс-нардеп Елена Сотник
Внутренняя безопасность Нацполиции 25 мая задержала в Кагарлыке двух полицейских, которых подозревают в изнасиловании 25-летней женщины. Ранее их взяли под стражу, а 22 июня в Апелляционном суде Киева рассматривают смену им мер пресечения. Новым адвокатом потерпевшей стала экс-нардеп Елена Сотник
У пострадавшей из Кагарлыка новая защита
Кроме бывшего депутата от "Самопомочи" Елены Сотник, пострадавшую в изнасиловании в Кагарлыке защищают еще четверо адвокатов, из которых трое – женщины, рассказала 24 каналу Сотник.
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Мы взялись за это, чтобы довести до конца дело, общественный резонанс которого трудно переоценить,
– рассказала адвокат.
По ее словам, ситуация будет катастрофической, если виновные в изнасиловании не сядут за решетку. Сотник с коллегами видит перспективу в успешном расследовании дела. Она убеждена, что это важно как для защиты людей, так и для реформы правоохранительных органов.
Защитница отметила также, что пытаться доказать системный характер изнасилований полицией в Украине.
Сотник отметила, что женщинам, особенно в селах, очень сложно рассказывать о насилии, которое применили в отношении них.
Надеемся, что это дело станет примером для других, насильники сядут за решетку, а женщина будет иметь хорошую жизнь,
– подытожила экс-нардеп.
И добавила, что сделает с коллегами все, чтобы достичь такого результата.
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Что известно о Елене Сотник?
Также входила во Временную следственную комиссию парламента для проведения расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. На момент избрания в Раду работала исполнительной директором адвокатского объединения "Адвокатская группа "Солодко и партнеры".
Изнасилование в Кагарлыке: коротко
- Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Правоохранителей сразу же уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Впоследствии Кузива и Сулиму взяли под стражу.
- 22 июня в Апелляционном суде в Киеве рассматривают изменении меры пресечения подозреваемым.