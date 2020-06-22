Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых Кузива и Сулиму оставили под стражей
Киевский апелляционный суд 22 июня оставил под стражей полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму. Их подозревают в групповом изнасиловании женщины в Кагарлыке.
Апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых оставили без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда и адвокат потерпевшей Елена Сотник.
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Что требовала защита подозреваемых от суда
- Николай Кузив и Сергей Сулима подали апелляцию на решение Голосеевского райсуда Киева, который отправил их под арест.
- Подозреваемые добивались, чтобы их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.
- В то же время суд оставил без изменений предыдущее решение суда. Они остаются под стражей сроком на 60 суток.
Изнасилование в Кагарлыке: что нужно знать
- 25 мая работники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевской области по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обращалась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании полицейскими.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители издевались над ней, в частности, приковали наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Двух правоохранителей задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Правоохранителей сразу же отстранили и уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Впоследствии Кузива и Сулиму взяли под стражу.
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