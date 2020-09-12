Елітні сорти на мільйони гривень: в районі ООС накрили лабораторії з марихуаною – фото
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У районі проведення операції Об'єднаних сил викрили нарколабораторії з повного циклу вирощування та обробки елітних сортів марихуани. Операцію провели співробітники СБУ спільно з поліцією.
Обох зловмисників правоохоронці затримали у нарколабораторіях під час підготовки до продажу "товару". Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
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Як працювала схема наркобізнесу в районі ООС
- За даними слідства, наркобізнес організували двоє мешканців Луганщини – колишній боєць одного із добровольчих батальйонів та кримінальник. Підпільні плантації були розташовані на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому.
- Наркотики ділки вирощували у теплицях методом гідропоніки, обробляли та фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.
- Клієнтів підшукували через інтернет, а "товар" доставляли поштою або через кур'єрів.
- Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили обладнання для вирощування марихуани, понад тисячу саджанців, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель та вже підготовлений до збуту товар.
- Орієнтовна вартість вилучених наркотиків складає близько 4,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.
Правоохоронці відкрили кримінальні справи. Затриманим повідомлено про підозру та вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Кущі марихуани вирощували в теплицях / Фото СБУ
Запакована та розфасована марихуана / Фото СБУ