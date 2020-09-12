У районі проведення операції Об'єднаних сил викрили нарколабораторії з повного циклу вирощування та обробки елітних сортів марихуани. Операцію провели співробітники СБУ спільно з поліцією.

Обох зловмисників правоохоронці затримали у нарколабораторіях під час підготовки до продажу "товару". Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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Як працювала схема наркобізнесу в районі ООС

За даними слідства, наркобізнес організували двоє мешканців Луганщини – колишній боєць одного із добровольчих батальйонів та кримінальник. Підпільні плантації були розташовані на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому.

Наркотики ділки вирощували у теплицях методом гідропоніки, обробляли та фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.

методом гідропоніки, обробляли та фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Клієнтів підшукували через інтернет, а "товар" доставляли поштою або через кур'єрів .

. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили обладнання для вирощування марихуани, понад тисячу саджанців, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель та вже підготовлений до збуту товар.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків складає близько 4,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Правоохоронці відкрили кримінальні справи. Затриманим повідомлено про підозру та вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Кущі марихуани вирощували в теплицях / Фото СБУ



Запакована та розфасована марихуана / Фото СБУ