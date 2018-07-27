Ембер Хьорд дорікнула екс-чоловіку Деппу іронічним дописом

Зірка Голлівуду Ембер Хьорд все ніяк не може завершити словесну перепалку з колишнім чоловіком Джонні Деппом. Чоловік раніше присвятив їй тату, але після гучних розлучень і суду змінив його значення декілька разім. Ембер теж не залишилась осторонь та лаконічно прокоментувала його витівки.

Про це повідомляють на People.

Коли подружжя ще було офіційно разом, Депп зробив на своїх пальцях правої руки татуювання "Slim", що в перекладі означає "худенький, стрункий". Таке прізвисько актор дав своїй екс-дружині, коли вони були разом. Тільки-но в них почались проблеми в сім’ї, своє татуювання він виправив на словом "Scum" ("сволота, нікчема").

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Татуювання Джонні Деппа у 2016 році, коли він ще був одружений з Ембер Хьорд

Після розлучення та поділу майна Депп втретє змінив тату на слово "Scam" (афера, шахрайство), а виправлену букву "A" зобразив як символ анархії. Фото з новим тату на своїй сторінці в Instagram виклав колега Деппа за гуртом Hollywood Vampires Томмі Хенріксен.



Татуювання Джонні Деппа тепер

Схоже, Ембер Хьорд зрозуміла підтекст його татуювань і вирішила залишити у своєму Instagram фото у відповідь, на якому позує з піднятими та перстенями на руках (як і в Джонні), підписавши фотографію: "І не треба ніяких фарб". Прихильники актриси підтримали її в коментарях та зрозуміли сенс публікації. Знімок був зроблений у фотостудії фестивалю Comic-Con у Сандієго тиждень тому.

Допис, поширений Amber Heard (@amberheard) 25 Лип 2018 р. о 5:56 PDT

Нагадаємо, що Ембер та Джонні прожили в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява Хьорд домашньому насильстві. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка великі відступні (сім мільйонів доларів), які вона обіцяла віддати на благодійність. Нещодавно Депп дав відверте інтерв’ю, в якому описав болісне розставання з колишньою дружиною та про скрутне фінансове становище.