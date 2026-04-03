До американця після погроз Трампу навідалися правоохоронці: ФБР він зустрічав з мечем
- Американець Ендрю Емеральд погрожував президенту Трампу в соцмережах, заявляючи про готовність застосувати меч.
- Під час обшуку у його помешканні ФБР знайшло 6 клинків, зокрема й мечі. Чоловіка затримали з можливим покаранням до 5 років ув'язнення та штрафом до 250 тисяч доларів.
У США чоловік неодноразово погрожував президенту Дональду Трампу в соцмережах, після чого до нього навідалися агенти Федерального бюро розслідувань. Правоохоронців чоловік зустрів цікавим чином.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Як американець погрожував Трампу у мережі?
За даними Офісу прокурора США округу Массачусетс, громадянин, на ім'я Ендрю Емеральд публікував дописи з погрозами на адресу президента США. У кількох з них він заявляв, що готовий застосувати меч проти Дональда Трампа.
Також чоловік стверджував, що нібито стежив за Трампом біля його будинку у Флориді. Підозрюваний заявив, що "має дуже вагомі підстави погрожувати його життю".
Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці використали таран, щоб вибити вхідні двері. У квартирі ФБР знайшло 6 клинків різної довжини, серед яких – два довгі мечі. Чоловіка затримали. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів.
В американця, який погрожував Трампу, виявили 2 довгі мечі / Фото Office for the District of Massachusetts
Зазначається, що це не перший подібний випадок. У 2018 році до Емеральда вже приходили правоохоронці через погрозливі дописи. Тоді він пообіцяв не писати про політику, а також отримав заборону на купівлю вогнепальної зброї.
