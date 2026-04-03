До американця після погроз Трампу навідалися правоохоронці: ФБР він зустрічав з мечем

У США чоловік неодноразово погрожував президенту Дональду Трампу в соцмережах, після чого до нього навідалися агенти Федерального бюро розслідувань. Правоохоронців чоловік зустрів цікавим чином.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як американець погрожував Трампу у мережі?

За даними Офісу прокурора США округу Массачусетс, громадянин, на ім'я Ендрю Емеральд публікував дописи з погрозами на адресу президента США. У кількох з них він заявляв, що готовий застосувати меч проти Дональда Трампа.

Також чоловік стверджував, що нібито стежив за Трампом біля його будинку у Флориді. Підозрюваний заявив, що "має дуже вагомі підстави погрожувати його життю".

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці використали таран, щоб вибити вхідні двері. У квартирі ФБР знайшло 6 клинків різної довжини, серед яких – два довгі мечі. Чоловіка затримали. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів.



В американця, який погрожував Трампу, виявили 2 довгі мечі / Фото Office for the District of Massachusetts

Зазначається, що це не перший подібний випадок. У 2018 році до Емеральда вже приходили правоохоронці через погрозливі дописи. Тоді він пообіцяв не писати про політику, а також отримав заборону на купівлю вогнепальної зброї.

