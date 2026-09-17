Трамп вигадав "енергетичне перемир'я" з Росією заради зниження цін на дизель у США, – Фесенко

Американський політик поширює передчасні заяви про зупинку ударів по енергетиці заради вирішення внутрішніх проблем із цінами на пальне. Водночас чергові ракетні атаки по столиці повністю спростовують будь-які чутки про реальні домовленості.

Як розповів політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу, Дональд Трамп видає бажане за дійсне, коли говорить про швидкий мир та нібито вже існуюче "енергетичне перемир'я".

Чому Трамп поспішає з мирними заявами

За словами експерта, підготовка до відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією дійсно триває, проте американський лідер квапиться з висновками через загрозу втрати контролю над Конгресом.

Головною причиною такої риторики є високі ціни на дизельне пальне у Сполучених Штатах, які вже перевищили 6 доларів за галон. Це б'є по рейтингах республіканців напередодні виборів.

Трамп створює позитивну картинку, щоб збити ціну на дизель у США. Якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, для Трампа виникає загроза імпічменту,

– підкреслив політолог.

Чому Трамп заговорив про "енергетичне перемир'я": дивитись відео

Санкції як інструмент тиску

Фесенко також звернув увагу на нещодавнє ухвалення Конгресом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Експерт переконаний, що Трамп підпише цей документ, адже його головна мета – продовжити обмеження проти Тегерана до 2031 року.

Та вторинні санкції проти покупців російської нафти застосовуватимуть вибірково, щоб не спровокувати торговельну війну з Китаєм напередодні візиту Сі Цзіньпіна.

Показово, що одразу після рішення американських законодавців Росія завдала балістичного удару по Києву.

Цей законопроєкт буде працювати як рушниця на стіні для тиску на росіян. Проте Росія бачить слабкість і непослідовність Трампа, тому навіть у разі тимчасових домовленостей продовжуватиме війну проти України,

– зазначив Фесенко.

Попри це, європейські партнери усвідомлюють довгострокову загрозу від Кремля і продовжать підтримувати Київ.

Нагадаємо, Трамп завчасно оголосив про "енергетичне перемир'я", намагаючись закріпити за собою статус переможця, хоча остаточної угоди між сторонами досі немає. Також експерти зазначали, що головною метою американського політика є не стільки реальне припинення війни, скільки симуляція переговорного процесу для власного виборця.