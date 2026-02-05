У росіян був складний вибір: Андрющенко розкрив, як ворог використав "енергетичне перемир'я"

Після так званого енергетичного перемир'я на окупованих територіях ситуація розвивалася зовсім не так, як це подавала Росія. Кілька днів без масованих ударів дали ворогу можливість ухвалювати непрості рішення між потребами фронту і життям цивільних.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що для росіян це була вимушена пауза з чіткою метою. Водночас він розповів, як саме ворог використав цей час і чому наслідки для окупованих територій виявилися показовими.

Як Росія використала енергетичну паузу?

Андрющенко пояснив, що коротке так зване енергетичне перемир'я справді відчувалося на окупованих територіях, але передусім як пауза, якою Росія намагалася скористатися у власних інтересах. За його словами, ця перерва дала ворогу можливість частково відновити енергопостачання там, де це було критично важливо для контролю над містами і тиловою інфраструктурою. Водночас ситуація на різних напрямках суттєво відрізнялася, що змусило російську адміністрацію робити складний вибір.

Це перемир'я дало росіянам можливість, наприклад, полагодити електропостачання в Маріуполі,

– пояснив Андрющенко.

На окупованій частині Запорізької області ситуація залишалася значно гіршою. Там системні блекаути зберігалися незалежно від ударів, адже Росія банально не мала достатньо спеціалістів і ресурсів, щоб стабілізувати енергосистему. За його словами, дефіцит кадрів і технічні проблеми призвели до того, що цивільна інфраструктура фактично не відновлювалася.

Вони просто не можуть це налагодити. Не вистачає робочих рук і спеціалістів,

– зазначив він.

Андрющенко також звернув увагу на принциповий момент вибору, перед яким опинилися росіяни після українських ударів по підстанціях. За його словами, у Маріуполі ворог був змушений спрямувати електроенергію цивільним, залишивши військові об'єкти без світла. Саме така логіка, пояснив він, і демонструє реальний ефект ударів по енергетичній інфраструктурі окупантів, коли пріоритети доводиться визначати в умовах обмежених можливостей.

Окупанти були змушені обирати між військовими й цивільними

Після ударів по енергетичних об'єктах у Маріуполі росіяни опинилися в ситуації, коли відновити все одночасно вони не могли. За його словами, мережі довелося піднімати поетапно, і тут постало питання, кому віддавати пріоритет. Він наголосив, що технічно найпростіше було б запустити лінії, які в першу чергу живили військові бази й тилові об'єкти. Але тоді цивільні квартали залишалися б у темряві, а це створювало додаткові ризики для окупаційної адміністрації.

Вони опинились перед таким вибором: поновити електропостачання по гілках, які запитують військові бази, або віддавати електрику цивільним,

– пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що в підсумку росіяни були змушені перекинути електроенергію на цивільну частину міста, навіть якщо це погіршувало умови для військових. Саме так, за його словами, і працює тиск на окупаційний тил. Коли ресурсу бракує, рішення стає політичним, а не суто технічним, і ворог змушений рахуватися з реакцією населення.

Вони були змушені віддати електрику цивільним. Цивільні залишились зі світлом, а військові залишились без світла,

– наголосив він.

Коротка пауза дала окупантам час на ремонти, і це частково зняло гостроту проблеми. На його думку, саме необхідність швидко відновити енергосистему на найближчих до фронту територіях могла бути однією з причин, чому Росія погоджувалася на подібні короткі "перемир'я". Водночас він зауважив, що після відновлення ударів ситуація знову швидко змінюється і ворог знову опиняється перед дефіцитом ресурсу.

