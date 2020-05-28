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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Епідемія коронавірусу: як Кабмін збирається відновлювати економіку України – усі деталі

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Кабмін розробив план з відновлення економіки від наслідків епідемії коронавірусу: подробиці
Кабмін розробив план з відновлення економіки від наслідків епідемії коронавірусу: подробиці / Pixabay

Український уряд розробив програму стимулювання економіки України для подолання наслідків епідемії COVID-19.

Детальніше про план з відновлення економіки від наслідків COVID-19

Його розробили понад 90 фахівців, зокрема представники аналітичних центрів. Відповідна інформація з’явилася на Урядовому порталі.

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У цій програмі уряд врахував ініціативи за такими напрямками:

  • доступ до фінансів,
  • доступ до ринків,
  • дерегуляція,
  • модернізація та розвиток,
  • доступ до інфраструктури.

Крім того, важливою частиною плану має стати системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника.

Принциповим пріоритетом також є

  • створення робочих місць,
  • сплата податків в Україні.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях,
– підкреслюють у Кабміні.

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Програма стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19: документ

Інші подробиці програми

Водночас видання "Новое время" пише, що вони отримали закриту програму Кабміну з відновленню економіки після епідемії COVID-19. Документ розраховано на 2020 − 2022 роки.

У цій програмі, зокрема, буде реалізовано "системні заходи економічного стимулювання для цифровізації економіки, впровадження інновацій та робочих місць Індустрії 4.0".

Також акцент буде зроблено на створенні "поштовху" в тих секторах економіки, які в період постпандеміі зможуть стати драйверами довгострокового зростання.

Які пріоритетні галузі визначив уряд

  • Інформаційні послуги,
  • виробництво хімічних речовин,
  • наукові дослідження,
  • освіта,
  • водопостачання,
  • транспорт,
  • сільське,
  • лісове та рибне господарство,
  • охорона здоров’я,
  • виробництво ліків.

Також у Кабміні вважають за доцільне в умовах пандемії та економічної рецесії вдатися до підтримки вітчизняного виробника.

Ці заходи включать в себе:

  • тарифні та нетарифні бар'єри для захисту національного виробництва від конкуренції з імпортними товарами,
  • його субсидування для збільшення експорту.

Обіцяють діяти в рамках зобов’язань СОТ та інших організацій.

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Що уряд планує втілити в життя насамперед

  • Велика підтримка Малого та середнього бізнесу (МСБ)

Кабмін планує не тільки зберегти робочі місця в цьому секторі економіки, а й примножити їх. В документі мовиться, що раніше анонсовано створення 500 тисяч робочих місць і вже приблизно 217 тисяч є профінансованими.

  • Відновлення промисловості 

Уряд пропонує підвищити доступ промислових виробників до фінансових ресурсів "за рахунок зниження податкового і адміністративного тиску, а також зменшення витрат на сировину, логістику і електроенергію".

  • Сільське господарство

Кабмін хоче підвищити доступ виробників до кредитів для придбання та оновлення основних засобів виробництва та створення більшої доданої вартості.

  • Енергетика

Фінансова стабільність сектору Кабміну планує досягнути "ліквідацією заборгованостей між учасниками ринку, стабілізації гуртових цін на електроенергію і поступовий перегляд цін на електроенергію для домогосподарств".

Що ще передбачає програма

  • У плані заходів (друга частина) планують передбачити в державному бюджеті на 2021-й суму в 24 мільярди гривень на кредитування МСБ, яке дозволить йому отримувати кошти під 3% ставки по кредиту.
  • Загальна програма Великого будівництва передбачає основну суму в 28,7 мільярда гривень і розширення її ще на 19,3 мільярда гривен.
  • На сприяння відновленню галузі авіабудування планують виділити 750 мільйонів гривень.

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Додатково уряд збирається створити низку нових агентств і органів:

— Державний Фонд фондів (ФФ) – з метою залучення прямих національних і іноземних інвестицій в МСП за рахунок моделі фонду як якірного інвестора.

— Регіональні консультаційні офлайн-центри з підтримки підприємництва.

— Інституту торгового представництва та пілотні офіси торгових представників за кордоном. З подальшим виділенням на це 261 млн гривень.

Крім того,

  • пропонують скасувати тотальну фіскалізацію спрощенців з повноцінним впровадженням програмних реєстраторів розрахункових операцій (касові апарати, фіскальні реєстратори).
  • планують визначити поняття "гранти" в нормативно-правових актах.

Це дозволить державі фінансувати малий перспективний бізнес.

Програма Кабміну з відновленню економіки після епідемії COVID-19: документи

 

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Гроші Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
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