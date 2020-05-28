Епідемія коронавірусу: як Кабмін збирається відновлювати економіку України – усі деталі

Український уряд розробив програму стимулювання економіки України для подолання наслідків епідемії COVID-19.

Детальніше про план з відновлення економіки від наслідків COVID-19

Його розробили понад 90 фахівців, зокрема представники аналітичних центрів. Відповідна інформація з’явилася на Урядовому порталі.

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У цій програмі уряд врахував ініціативи за такими напрямками:

доступ до фінансів,

доступ до ринків,

дерегуляція,

модернізація та розвиток,

доступ до інфраструктури.

Крім того, важливою частиною плану має стати системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника.

Принциповим пріоритетом також є

створення робочих місць,

сплата податків в Україні.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях,

– підкреслюють у Кабміні.

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Програма стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19: документ

Інші подробиці програми

Водночас видання "Новое время" пише, що вони отримали закриту програму Кабміну з відновленню економіки після епідемії COVID-19. Документ розраховано на 2020 − 2022 роки.

У цій програмі, зокрема, буде реалізовано "системні заходи економічного стимулювання для цифровізації економіки, впровадження інновацій та робочих місць Індустрії 4.0".

Також акцент буде зроблено на створенні "поштовху" в тих секторах економіки, які в період постпандеміі зможуть стати драйверами довгострокового зростання.

Які пріоритетні галузі визначив уряд

Інформаційні послуги,

виробництво хімічних речовин,

наукові дослідження,

освіта,

водопостачання,

транспорт,

сільське,

лісове та рибне господарство,

охорона здоров’я,

виробництво ліків.

Також у Кабміні вважають за доцільне в умовах пандемії та економічної рецесії вдатися до підтримки вітчизняного виробника.

Ці заходи включать в себе:

тарифні та нетарифні бар'єри для захисту національного виробництва від конкуренції з імпортними товарами,

його субсидування для збільшення експорту.

Обіцяють діяти в рамках зобов’язань СОТ та інших організацій.

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Що уряд планує втілити в життя насамперед

Велика підтримка Малого та середнього бізнесу (МСБ)

Кабмін планує не тільки зберегти робочі місця в цьому секторі економіки, а й примножити їх. В документі мовиться, що раніше анонсовано створення 500 тисяч робочих місць і вже приблизно 217 тисяч є профінансованими.

Відновлення промисловості

Уряд пропонує підвищити доступ промислових виробників до фінансових ресурсів "за рахунок зниження податкового і адміністративного тиску, а також зменшення витрат на сировину, логістику і електроенергію".

Сільське господарство

Кабмін хоче підвищити доступ виробників до кредитів для придбання та оновлення основних засобів виробництва та створення більшої доданої вартості.

Енергетика

Фінансова стабільність сектору Кабміну планує досягнути "ліквідацією заборгованостей між учасниками ринку, стабілізації гуртових цін на електроенергію і поступовий перегляд цін на електроенергію для домогосподарств".

Що ще передбачає програма

У плані заходів (друга частина) планують передбачити в державному бюджеті на 2021-й суму в 24 мільярди гривень на кредитування МСБ , яке дозволить йому отримувати кошти під 3% ставки по кредиту.

, яке дозволить йому отримувати кошти під 3% ставки по кредиту. Загальна програма Великого будівництва передбачає основну суму в 28,7 мільярда гривень і розширення її ще на 19,3 мільярда гривен.

і розширення її ще на На сприяння відновленню галузі авіабудування планують виділити 750 мільйонів гривень.

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Додатково уряд збирається створити низку нових агентств і органів:

— Державний Фонд фондів (ФФ) – з метою залучення прямих національних і іноземних інвестицій в МСП за рахунок моделі фонду як якірного інвестора.

— Регіональні консультаційні офлайн-центри з підтримки підприємництва.

— Інституту торгового представництва та пілотні офіси торгових представників за кордоном. З подальшим виділенням на це 261 млн гривень.

Крім того,

пропонують скасувати тотальну фіскалізацію спрощенців з повноцінним впровадженням програмних реєстраторів розрахункових операцій (касові апарати, фіскальні реєстратори).

планують визначити поняття "гранти" в нормативно-правових актах.

Це дозволить державі фінансувати малий перспективний бізнес.

Програма Кабміну з відновленню економіки після епідемії COVID-19: документи