Епідемія коронавірусу: як Кабмін збирається відновлювати економіку України – усі деталі
Український уряд розробив програму стимулювання економіки України для подолання наслідків епідемії COVID-19.
Детальніше про план з відновлення економіки від наслідків COVID-19
Його розробили понад 90 фахівців, зокрема представники аналітичних центрів. Відповідна інформація з’явилася на Урядовому порталі.
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У цій програмі уряд врахував ініціативи за такими напрямками:
- доступ до фінансів,
- доступ до ринків,
- дерегуляція,
- модернізація та розвиток,
- доступ до інфраструктури.
Крім того, важливою частиною плану має стати системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника.
Принциповим пріоритетом також є
- створення робочих місць,
- сплата податків в Україні.
Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях,
– підкреслюють у Кабміні.
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Програма стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19: документ
Інші подробиці програми
Водночас видання "Новое время" пише, що вони отримали закриту програму Кабміну з відновленню економіки після епідемії COVID-19. Документ розраховано на 2020 − 2022 роки.
У цій програмі, зокрема, буде реалізовано "системні заходи економічного стимулювання для цифровізації економіки, впровадження інновацій та робочих місць Індустрії 4.0".
Також акцент буде зроблено на створенні "поштовху" в тих секторах економіки, які в період постпандеміі зможуть стати драйверами довгострокового зростання.
Які пріоритетні галузі визначив уряд
- Інформаційні послуги,
- виробництво хімічних речовин,
- наукові дослідження,
- освіта,
- водопостачання,
- транспорт,
- сільське,
- лісове та рибне господарство,
- охорона здоров’я,
- виробництво ліків.
Також у Кабміні вважають за доцільне в умовах пандемії та економічної рецесії вдатися до підтримки вітчизняного виробника.
Ці заходи включать в себе:
- тарифні та нетарифні бар'єри для захисту національного виробництва від конкуренції з імпортними товарами,
- його субсидування для збільшення експорту.
Обіцяють діяти в рамках зобов’язань СОТ та інших організацій.
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Що уряд планує втілити в життя насамперед
- Велика підтримка Малого та середнього бізнесу (МСБ)
Кабмін планує не тільки зберегти робочі місця в цьому секторі економіки, а й примножити їх. В документі мовиться, що раніше анонсовано створення 500 тисяч робочих місць і вже приблизно 217 тисяч є профінансованими.
- Відновлення промисловості
Уряд пропонує підвищити доступ промислових виробників до фінансових ресурсів "за рахунок зниження податкового і адміністративного тиску, а також зменшення витрат на сировину, логістику і електроенергію".
- Сільське господарство
Кабмін хоче підвищити доступ виробників до кредитів для придбання та оновлення основних засобів виробництва та створення більшої доданої вартості.
- Енергетика
Фінансова стабільність сектору Кабміну планує досягнути "ліквідацією заборгованостей між учасниками ринку, стабілізації гуртових цін на електроенергію і поступовий перегляд цін на електроенергію для домогосподарств".
Що ще передбачає програма
- У плані заходів (друга частина) планують передбачити в державному бюджеті на 2021-й суму в 24 мільярди гривень на кредитування МСБ, яке дозволить йому отримувати кошти під 3% ставки по кредиту.
- Загальна програма Великого будівництва передбачає основну суму в 28,7 мільярда гривень і розширення її ще на 19,3 мільярда гривен.
- На сприяння відновленню галузі авіабудування планують виділити 750 мільйонів гривень.
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Додатково уряд збирається створити низку нових агентств і органів:
— Державний Фонд фондів (ФФ) – з метою залучення прямих національних і іноземних інвестицій в МСП за рахунок моделі фонду як якірного інвестора.
— Регіональні консультаційні офлайн-центри з підтримки підприємництва.
— Інституту торгового представництва та пілотні офіси торгових представників за кордоном. З подальшим виділенням на це 261 млн гривень.
Крім того,
- пропонують скасувати тотальну фіскалізацію спрощенців з повноцінним впровадженням програмних реєстраторів розрахункових операцій (касові апарати, фіскальні реєстратори).
- планують визначити поняття "гранти" в нормативно-правових актах.
Це дозволить державі фінансувати малий перспективний бізнес.
Програма Кабміну з відновленню економіки після епідемії COVID-19: документи