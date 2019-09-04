Епоха Світличної в Харкові добігає кінця

Володимир Зеленський займає посаду президента України вже більше 100 днів, і за цей час він встиг призначити (або хоча б звільнити) глав обласних адміністрацій у більшості регіонів України.

Але не всіх. Є й винятки. Одне з них – харківський губернатор Юлія Світлична. Однак про те, що і її епоха добігає кінця, свідчать відразу кілька факторів.

Юлія Олександрівна займає свою нинішню посаду з 2016 року і є креатурою свого попередника в кріслі голови облдержадміністрації Ігоря Райніна, який перейшов тоді в крісло глави Адміністрації президента Петра Порошенка. Що начебто мало б їй гарантувати швидкий відхід після зміни влади, адже "ЗеКоманда" відома своєю нелюбов'ю до "попередників". Незважаючи на це, вона до цих пір зберегла своє крісло. Після того, як земляка, з яким Світличну пов'язували і особисті відносини, прибрали з посади глави АП, губернатора підтримав глава МВС – Арсен Аваков, якому Юлія Олександрівна була потрібна для протистояння давньому опонентові – Геннадію Кернесу. Однак після приходу нового президента позиції похитнулися: міністру залишили крісло всього до грудня 2019 і то зі "смотрящими" від команди ЗЕ.

Те, що Світлична "засиділася" в кріслі відзначають і експерти. Відомий харківський активіст, представник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах днями публічно звернувся до президента Зеленського із закликом провести на посаду губернатора відкритий конкурс, як це було зроблено в Одеській і Львівській областях. Поки прямої реакції від Офісу не було, але про нового губернатора там думають, що побічно підтвердив сам президент під час візиту до Харкова. "Ми шукаємо в кожній області адекватних менеджерів. Поки таких менеджерів не бачу", – зазначив Зеленський.

За інсайдерською інформацією, спочатку головним претендентом на губернаторське крісло вважався Вадим Слюсарев, якого називали неформальним куратором "Слуги народу" в Харкові. Але генерал-прикордонник зі шлейфом корупційних підозр і зв'язків з екс-регіоналами здався новій владі дуже токсичним, і Володимир Зеленський публічно спростував чутки про такі наміри.

Чим Світлична не влаштовує представників нової влади здогадатися не складно. Ставши наймолодшим губернатором в Україні Юлія Олександрівна позначилася і низкою гучних скандалів. Тиск на ЗМІ, дуті рейтинги, ряд корупційних схем підопічних, включаючи спроби співпраці з сепаратистом, і наостанок добряче зіпсували позиції – розкрадання лісів з побиттям журналістів в прямому ефірі і обвал дороги, будівництво якої Юлія Олександрівна обіцяла контролювати особисто.

До того ж команда, підібрана губернатором, також залишає бажати кращого. Чого вартий один начальник управління охорони здоров'я Харківської ОДА – Богдан Федак, який "прославився" продажем дітей за кордон.

Так і не ставши самостійним політиком, про що свідчить те, що губернатор так і не зважилася взяти участь в парламентських виборах, хоч і примірялася відразу до двох округах на своїй вотчині, Світлична не отримує підтримку і від місцевих еліт.

Не на користь Світличної і російський бекграунд, зокрема, її зв'язок з заводом "Турбоатом", який губернатор щосили використовувала для свого піару і на якому навіть відкрила власну приймальню. Відомо, що завод робив закупівлі на багато сотень тисяч гривень у фірми "Охорона праці" (причому, на думку аналітиків, за завищеними цінами), яка офіційно належить батькам Райніна і є першим місцем роботи 20-річної Юлії Світличної. Також підприємство серйозно зв’язано на російський ринок і має співвласником російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Крім того, можуть спливти деталі домовленостей Світличної з лідером "Опозиційною платформи – За життя" Юрієм Бойко, з яким вона зустрічалася перед парламентськими виборами і з яким, за даними ЗМІ, домовлялася про підтримку на майбутніх місцевих виборах (в крайньому випадку підтримка з боку лояльних до Опозиційної платформи ЗМІ у Світличної вже є), на яких в Харківській області "Опоплатформа", без сумніву, буде головним конкурентом "Слуги народу". Представник влади таємно співпрацює з основним конкурентом – це вже явний перебір.

У команді Зе вважають хорошим кандидатом в губернатори області харків'янку, доктора юридичних наук Ірину Венедиктову. До обрання в Раду вона була завідуючою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, членом науково-консультативної ради Верховного суду, арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та суддею Третейського суду за медичними справах.

Але з урахуванням того, що спочатку Венедиктовій обіцяли перспективи на національному рівні, зокрема, напередодні другого туру виборів Зеленський представив Венедиктову в числі 20 осіб своєї команди як експерта в області реформування судової системи, то губернаторство може бути не таким вже привабливим для неї.

В якості альтернативи в "ЗеКоманді" подумують про інший сценарій з призначенням глави ОДА. Через те, що місцеві еліти в Харкові дуже пов'язані один з одним, розглядається призначення такої кандидатури, яка не пов'язана так щільно з Харковом, так званого парашутиста. Щоб не повторювати помилок Порошенка, Зеленському потрібна повністю своя людина в регіоні, навіть, якщо вона увійде в конфлікт з місцевими елітами. Як відомо, СБУ, МВС і прокуратура досить швидко можуть зробити місцеві еліти поступливими. У будь-якому випадку, зміна губернатора буде багато в чому залежати від планів "Слуги народу" з місцевих виборів.