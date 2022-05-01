Відповідну заяву озвучив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він здійснив візит у Латинську Америку, де відвідав 6 країн.

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Ймовірний візит Ердогана та Болсонару в Росію

Очільник турецького МЗС відвідав 6 країн, зокрема Уругвай, Бразилію, Еквадор, Колумбію, Панаму та Венесуелу.

Посадовець заявив, що країни з великою вдячністю дивляться на роль, яку відіграє Туреччина у війні, яку Росія веде проти України. Там заявили, що ніхто не може цього більше зробити.

Бразилія і Венесуела, ви знаєте, у хороших відносинах з Росією. Незважаючи на це, обидві країни заявили, що війну потрібно припинити. Президент Бразилії Болсонару заявив, якщо президенту Ердогану буде вигідно, то він може організувати спільний візит до Москви з лідерами деяких важливих країн,

– заявив Чавушоглу.

Турецький посадовець розповів, що у країні заявили, що хотіли б зробити свій внесок у зусилля Туреччини.

"Ми сказали, що проведемо дослідження і повернемося до них", – запевнив очільник МЗС Туреччини.

Росія може зіштовхнутись з НАТО у Придністров'ї

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Пентагон одразу відреагував на те, що Росія дестабілізує ситуацію в окупованому Придністров'ї. Однак російська сторона може навмисно влаштовувати там провокації, аби розв'язати питання з Кишиневом й захопити саме Молдову.

Американці підтягнулися з Румунії. Вони поїхали у Кишинів з очевидним сигналом: якщо росіяни спробують увійти туди, то це буде прямим зіткненням з країнами НАТО. Молдову їм ніхто не віддасть,

– заявив правозахисник.

Він додав, що вважає, що Росія на таке не наважиться.