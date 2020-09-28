Президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на загострення вірмено-азербайджанського конфлікту. У цій ситуації Туреччина, яка завжди підтримувала Азербайджан, вчергове заявив про підтримку азербайджанцям.

Заява Ердогана

На думку президента Туреччини, Вірменія має негайно звільнити окуповані землі Азербайджану. Про це повідомляє EurAsia Daily.

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За словами турецького лідера, "негайне звільнення Вірменією окупованих земель Азербайджану" відкриє шлях для світу і стабільності в регіоні.

Терпінню Азербайджану прийшов кінець і Баку своїми силами ставить крапку у вірменської окупації,

– сказав Ердоган.

Глава держави також підтвердив, що Туреччина продовжить підтримку дружнього і братнього Азербайджану.

Зверніть увагу! На боці Азербайджану воюють турецькі інструктори, які використовують турецьке озброєння, зокрема й безпілотні літальні апарати й бойові літаки. Натомість у тривалому конфлікті Вірменія заручилася підтримкою Росії, зокрема військовою.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: головне

27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там і поранених серед цивільного населення. Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.

й три БПЛА Азербайджану. У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.

осіб старших за 18 років. Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: дивіться відео