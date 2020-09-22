Адвокат президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана подав до суду на грецький таблоїд Dimokratia News. Річ у тім, що кілька днів тому вийшов номер цього видання з заголовком, який дослівно можна перекласти, як "Від***сь, Ердогане".

Так на першій шпальті назвали матеріал, що стосується конфлікту Греції та Туреччини у Середземномор’ї. Про це пише Daily Sabah.

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Таблоїд із заголовком "Siktir git, Mr. Erdogan", який можна перекласти українською, як "Від***сь, Ердогане", вийшов друком 18 вересня. Публікація викликала різку критику Туреччини.

Відтак, Анкара наступного ж дня викликала на килим посла Греції в Туреччині. Йому висловили протест через "ганебний заголовок" у виданні.



Перша шпальта грецького ЗМІ, де нецензурно лаються в бік Ердогана / Фото з соцмереж

Вже 21 вересня свій протест висловило міністерство комунікації Туреччини, воно почало перевірку проти грецького видання.

Як відреагували у Греції

Цікаво, що грецький уряд теж розкритикував заголовок Dimokratia News. Зокрема, речник уряду Стеліос Петас зазначив, що "мова образ суперечить цінностям Греції".

Водночас він додав, що Конституція Греції захищає свободу слова й незалежність ЗМІ, але не дає права ображати іноземного лідера.

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