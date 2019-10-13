Есмінець ВВС США в супроводі російських кораблів увійшов в Чорне море

Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю. Есмінець супроводжували три кораблі російського флоту.

Це вже другий візит "Портера" та сьомий американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році, повідомляє "Думская".

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На борту есмінця 90 ракетних пускових установок, які в залежності від потреб можуть бути озброєні зенітними та протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами "Томагавк".

Кораблі російського Чорноморського флоту взяли на супровід американський есмінець – його супроводжували фрегат "Адмірал Гессен" і ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво", повідомили у "Интерфакс".



Американський есмінець DDG78 USS Porter / Фото Думская Сергій Смоленцев