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      Есмінець ВВС США в супроводі російських кораблів увійшов в Чорне море

      307 Читать новость на русском
      DDG78 Porter
      DDG78 Porter / Wikipedia

      Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю. Есмінець супроводжували три кораблі російського флоту.

      Це вже другий візит "Портера" та сьомий американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році, повідомляє "Думская".

      Важливо: Стали відомі імена зниклих українських моряків із затонулого судна в Атлантичному океані

      На борту есмінця 90 ракетних пускових установок, які в залежності від потреб можуть бути озброєні зенітними та протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами "Томагавк".

      Кораблі російського Чорноморського флоту взяли на супровід американський есмінець – його супроводжували фрегат "Адмірал Гессен" і ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво", повідомили у "Интерфакс".

      DDG78
      Американський есмінець DDG78 USS Porter / Фото Думская Сергій Смоленцев

       

      blog_ava
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      12 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Чорне море Водний транспорт
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