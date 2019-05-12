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      Аркадий Бабченко

      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье

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      Аркадий Бабченко на войне
      Аркадий Бабченко на войне / Facebook

      Когда мне было 18, я впервые попал на войну. Прошло почти четверть века. Я изменился. Я уже совершенно другой человек.

      23 года – достаточный срок, чтобы забыть очень многое. Почти все. Та война меня уже почти совершенно не трогает. Время действительно лечит. Не знаю, что должно произойти, чтобы я сел и начал вспоминать. Я не могу уже заплакать по той войне. Ну, разве что пьяные слезы – и то мне надо будет выпить, не знаю, бутылку, наверное, водки, чтобы начать пускать слюнявые пузыри. Вряд ли можно придумать что-то пошлее и постыднее этого. Память тяжеленными глыбами лежит настолько глубоко внутри, и настолько эти глыбы тяжеленные, настолько серьезных душевных сил требует каждое к ним прикосновение, что ни доставать, ни ворошить их не хочется уже совершенно. А уж тем более на людях. А уж тем более публично.

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      Осознание – да. Оценка и работа над выводами – да. Искупление грехов – да. Но не танцы с ленточками.

      Один мой дед умер, когда мне было года три. Второй – когда мне было лет четырнадцать. Я их уже почти не помню. И меня гораздо больше заботит, что будет с моей дочерью, чем то, что было сорок лет назад. Я не могу представить, зачем бы я сейчас повесил их фотографии на фанерки и пошел бы с ними расхаживать по улицам.

      Путин и
      Президент России Владимир Путин во время акции "Бессмертный полк".
      Москва 9 мая / Фото Радіо Свобода

      Все эти слезы по событиям чуть не вековой давности – такое галимое вранье. У человека, побывавшего на войне, война может вызывать только одно чувство – ужас. Сама мысль о том, чтоб начать все вспоминать, вызывает ужас. А уж пойти с гармошкой и фотографиями убитых плясать на бульваре... Вы бы, вместо того, чтобы устраивать весь этот парад, занялись бы лучше осмыслением произошедшего. Осмыслением, осознанием, покаянием и недопущением.

      Но нет. Их страна опять уничтожает соседние страны, а они ходят с портретами и чем-то там гордятся. По событиям семидесятипятилетней давности. В которых никто из них не участвовал. Нынешняя война меня заботит гораздо больше, чем все прошедшие вместе взятые возведенные хоть в десятую степень. Детьми лучше своими займитесь. Чтобы они у вас не лезли на новых войнах на чужие земли убивать чужих детей. И сами не горели в танках. Фальшь и карго-культ.

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      Автор: Аркадий Бабченко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Публікації Травневі свята 9 травня Війна
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