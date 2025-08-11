Головнокомандувач ЗСУ провів нараду з питань військової медицини та медичного забезпечення ЗСУ. Сирський зазначив, що ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою.

Що відомо про нараду Сирського з військовими медиками?

Сирський зауважив, що війна та основні засоби ураження змінюються.

Ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Це одне з проблемних питань, які було розглянуто на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних Сил України,

– зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді командувача Медичних сил, керівників медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, що прийняли смуги відповідальності й приступили до виконання поставлених завдань.

"На нараді обговорили стан спроможностей медичних підрозділів, формування та застосування окремих медичних батальйонів, укомплектованість медичних відділів нових АК тощо", – розповів він.

Відповідно до його слів, за нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак слід шукати ефективні відповіді на ці виклики.

Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК),

– зазначив Сирський.

Він розповів, що про свій позитивний досвід у цій сфері доповіли представники ДШВ, конкретно – 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Сирський підкреслив, що відповідно до підсумків наради, визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.

"Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський підкреслив, що головна мета – збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт.