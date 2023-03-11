Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, українським пілотам не потрібні роки навчання, аби опанувати західні літаки F-16.

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Водночас Харук зауважив, що деякі українські авіатори озвучували дуже оптимістичні оцінки щодо перенавчання пілотів. За такими прогнозами, достатньо 1 місяця для того, аби підготувати льотчика для керування F-16, та 2 місяців – для техніка.

Чи складно українським пілотам буде опанувати F-16

Військовий експерт наголосив, що йдеться про фахівців, які вже мають достатній досвід роботи в авіації.

Він зауважив, що західна техніка суттєво відрізняється від тієї, з якою мають справу українські військові. Наприклад, робоче місце командира танка Leopard 2 відрізняється від танків Т-64 чи Т-72, оскільки у західних танках все комп'ютеризовано.

Але якщо досвідчений льотчик розуміє сенс та принципи бойової роботи літака-винищувача, то для нього це приблизно так, як з "Жигулів" пересісти на Mercedes. Так, треба буде трохи підівчитися, освоїтися,

– наголосив Харук.

За словами військового експерта, у пілотів навіть є спеціальний термін – "обсидітися у кабіні". Коли вони перенавчаються керувати новим літаком, то сідають у кабіну і проводять там певний час, щоб освоїти розташування всіх елементів управління та індикаторів.

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Чинники, що впливають на підготовку українських пілотів

Перенавчання українських пілотів та техніків, звісно, займе певний час. Однак терміни навчання залежать від 2 аспектів.

Рівень початкової підготовки авіаторів. Харук зазначив, що недарма у США почали перевіряти навички 2 українських пілотів, аби оцінити, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитись літати на F-16. Мотивація. Військовий експерт переконаний, що українські льотчики налаштовані якомога швидше освоїти нову техніку та вступити у бій.

Чому винищувачі F-16 – найкращий варіант для України

Харук вважає, що саме винищувачі F-16 є оптимальним варіантом, який Захід міг би надати Україні. Адже такі літаки є не тільки у США, а й у Нідерландів, Норвегії та Данії. За словами військового експерта, останні 2 країни знімають старіші варіанти F-16 з озброєння.

Теоретично може скластися ситуація, коли абстрактна європейська країна оголосить про наміри надати Україні 6 – 8 винищувачів F-16, які їм непотрібні. А США можуть сказати: "Добре, то й ми долучимося". Таким чином збереться певний пул,

– сказав Харук.

Він додав, що не має виникнути проблем з логістикою та ремонтом таких літаків.

"Ремонт F-16 вже налагоджений у Польщі, безпосередньо біля нас. Причому поляки ремонтують їх навіть для військово-повітряних сил США. Штатам вигідніше ремонтувати ці літаки у Європі, ніж ганяти через океан", – пояснив військовий експерт.

Чи зможуть західні винищувачі базуватися в інших країнах

Харук наголосив, що західні винищувачі не зможуть брати участь у бойових діях, якщо базуватимуться в інших країнах. Адже це буде порушенням певних норм міжнародного права.

На відміну від Росії, у Європі заведено рахуватися з міжнародним правом. Відповідно, ці літаки будуть базуватися в Україні,

– зазначив військовий експерт.

Українська авіація зараз успішно діє, і росіяни не змогли знищити всі наші аеродроми. Зважаючи на це, й для F-16 в Україні знайдеться кілька куточків, де вони зможуть базуватися та виконувати бойові завдання.

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