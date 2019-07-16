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      Олекса Коба

      FaceApp – жартівлий спосіб злити персональні дані

      117
      Додаток FaceApp: небезпека
      Додаток FaceApp: небезпека / Фото з відкритих джерел

      Геронтологічний digital-експеримент, у якому взяли участь (тут має бути перелік різних професій) та навіть ветерани АТО/ООС і представники патріотичних організацій. Дві останні категорії виокремлені через умови, з якими людина погоджується, коли інсталює додаток (навіть заради обробки одного фото "по приколу").

      Умови, з якими погоджуєтесь, зазвичай, це десятки абзаців, які не всі читають. У випадку з цим додатком, після угоди з аплікацією та інсталяцією, починається збір статистичних даних, для... третіх сторін. Інформація містить вебсторінки, які ви відвідуєте, додатки, іншу інформацію, з якою ви працюєте на пристрої (та звісно отримує доступ до медіа бібліотеки). До інформації також належать кукі, файли журналів, ідентифікатори пристроїв, дані про місцеперебування.

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      Таким чином, додаток, який має просто змінити фотографію, робить ваш пристрій частиною Big Data дослідження (в кращому разі).

      Бонус: в кінці угоди вас попереджають, що тільки ви несете відповідальність за збереження секретності вашого унікального пароля та інформації про обліковий запис.

      Чому на початку було згадано про військових і патріотичні організації? Мабуть, тому, що участь у протистоянні з північним сусідом має накладати певні правила інформаційної безпеки. Коли перераховані вище дані переходять у власність російської компанії, яка і розробила цей додаток... Не можна відмахнутись і сказати "це лише 1 фотка по приколу, та й взагалі будь-хто нині може зламати сторінку з особистими даними, якщо захочуть". Не можна, бо це те ж саме, що віддати особистої інформації зловмиснику за анекдот.

      Ще кілька років тому (тут іде перелік професій) свідомі активісти, публікували інформацію на своїх сторінках, щоб з їх акаунта не відкривали листи, бо сторінки хтось зламав. А зробили це тоді теж за анекдот, коли вони проходили тести "дізнайся хто ти у ...", "дізнайся яким би ти був...". Тоді вони теж передавали усі свої дані. Просто за жарт.

      Це кричить, що в українців відсутнє розуміння інформаційної безпеки. А вона може вартувати не лише зламаного акаунта. Наприклад, людина, яка колись встановлювала подібний додаток, потрапивши потім на передову, увімкне геолокацію на своєму телефоні – робить прекрасною мішенню усіх інших.

      Варто пам'ятати, що війна ведеться не лише набоями і снарядами...

      Важливо: Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців

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      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Інтернет Інформаційні технології Додатки
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