Чим комп'ютерні ігри корисні для дитини: відповідь експерта з кіберспорту

Часто батькам важко відірвати своїй дітей від комп'ютерів чи смартфонів. Проте це не завжди погано, адже онлайн-ігри можуть принести користь дітям, зокрема це мотивує їх ставати кращими та розумнішими.

Як комп'ютерні ігри розвивають дитину розповів президент кіберспортивної федерації Esports Ukraine Іван Данішевський у програмі " Ранок на 24".

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Як визначити, чи є в дитини задатки кіберспортсмена? "Потрібно просто спитати це, адже більшість дітей приховують такі комп'ютерні розваги від батьків. Проте, дізнавшись його ранг чи рівень у грі, як він контактує з командою тощо, ці задатки можна легко і швидко визначити", – сказав експерт.

Який розвиток отримує дитина від того, що грає

Окрім того, що дитина буде досягати успіху у комп'ютерній грі, вона також отримає власні аспекти розвитку.

"Кіберспорт дуже крутий тим, що він мотивує людину ставати кращою. Адже це перемоги, прагнення, командна робота тощо. Тому якщо дитина цим зацікавиться, стане професіоналом у кіберсопрті, то вона точно стане кращою людиною. Я часто бачу ріст молоді від 13 до 18 років, які, потрапивши в цю індустрію, категорично змінюються, розумнішають та стають швидшими", – відповів Данішевський.



Комп'ютерні ігри корисні для дітей / Фото Unsplash

Проте для кіберспорту потрібен набір якостей. Зокрема, потрібно бути дуже розумним, спритним, комунакабельним і т.д.

За словами експерта, коли діти бачать своїх однолітків, які досягли в іграх великого успіху, це точно привертає їхню увагу і заради цього (аби впросити батьків пограти в ігри) дитина може добровільно прибирати кімнату чи робити домашнє завдання.

Дивіться відео з коментарем експерта, чим ігри корисні для дитини

Цікаво, що українська кіберспортивна команда перемогла в чемпіонаті IEM Katowice в дисципліні Counter-Strike. Українці вибороли приз в розмірі 250 000 доларів.