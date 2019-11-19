Українські школярі вибороли медалі на міжнародних змаганнях з комп’ютерних ігор: фото
Відразу дві українські команди вибороли медалі на міжнародних спортивних змаганнях серед школярів. В Києві проводились змагання з двох дисциплін: Dota 2 та League of Legends.
Цього року участь брали учасники з 5 країн Китаю, Грузії, Німеччини та Польщі, повідомляє пресслужба МОН.
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Особливістю Esports School Championship є те, що на них поєднуються змагання з електронних дисциплін (кіберспорт) та фізичні активності. Серед них – аерохокей, руханки, лазертаг, скеледром, пейнтбол тощо. Взяти участь у заході можуть школярі віком від 14 до 19 років,
– пояснив заступник міністра освіти Максим Ярмистий.
Команда Грузії обійшла українців в Dota 2 / фото: МОН
За підсумками групового етапу визначились учасники плей-офф, які поділили між собою призи.
Фінальні п’єдестали
League of Legends:
- золото: TPE Tong Tex (Китайський Тайбей);
- срібло: LLG Darmstadt (Німеччина);
- бронза: Cyber Legion jr. (Грузія), GGL (Німеччина).
Dota 2:
- золото: Gldani Squard (Грузія);
- срібло: Phantom Troupe (Україна);
- бронза: Masdaa (Україна).
Змагання були не лише комп’ютерними / фото: МОН
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Що таке Dota 2 і League of Legends?
- DotA – командна комп’ютерна гра з елементами рольової гри, в якій кожен гравець керує одним героєм. Завдання – знищити ворожий табір.
- League of Legends – онлайн відеогра, яка поєднує у собі елементи рольової відеогри і стратегії в реальному часі. Одна з найпопулярніших онлайн-ігор світу.
Китайська команда теж не лишилась без призів / фото: МОН