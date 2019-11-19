Українські школярі вибороли медалі на міжнародних змаганнях з комп’ютерних ігор: фото

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Українці виграли медалі з Dota 2 / МОН

Відразу дві українські команди вибороли медалі на міжнародних спортивних змаганнях серед школярів. В Києві проводились змагання з двох дисциплін: Dota 2 та League of Legends.

Цього року участь брали учасники з 5 країн Китаю, Грузії, Німеччини та Польщі, повідомляє пресслужба МОН.

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Особливістю Esports School Championship є те, що на них поєднуються змагання з електронних дисциплін (кіберспорт) та фізичні активності. Серед них – аерохокей, руханки, лазертаг, скеледром, пейнтбол тощо. Взяти участь у заході можуть школярі віком від 14 до 19 років, 
– пояснив заступник міністра освіти Максим Ярмистий.


Команда Грузії обійшла українців в Dota 2 / фото: МОН

За підсумками групового етапу визначились учасники плей-офф, які поділили між собою призи.

Фінальні п’єдестали

League of Legends:

  • золото: TPE Tong Tex (Китайський Тайбей);
  • срібло: LLG Darmstadt (Німеччина);
  • бронза: Cyber Legion jr. (Грузія), GGL (Німеччина).

Dota 2:

  • золото: Gldani Squard (Грузія);
  • срібло: Phantom Troupe (Україна);
  • бронза: Masdaa (Україна).


Змагання були не лише компютерними / фото: МОН

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Що таке Dota 2 і League of Legends?

  • DotA – командна комп’ютерна гра з елементами рольової гри, в якій кожен гравець керує одним героєм. Завдання – знищити ворожий табір.
  • League of Legends – онлайн відеогра, яка поєднує у собі елементи рольової відеогри і стратегії в реальному часі. Одна з найпопулярніших онлайн-ігор світу.

 
Китайська команда теж не лишилась без призів / фото: МОН

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Техно Освіта Освіта в Україні Школа Міністерство освіти України Максим Ярмистий Кіберспорт Ігри
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