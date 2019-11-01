Українські молоді вчені вибороли золото та бронзу на світовому конкурсі: вражаючі винаходи

Двоє молодих українських вчених здобули нагороди на світовому конкурсі наукових проєктів. За свої винаходи Ольга Харасахал виборола золото в секції "медицина", а Дмитро Солом'янюк – бронзу за свій винахід "Бактеріальну цукерку", яка розкладає пластик.

Конкурс наукових проєктів MOSTRATEC проходив у Бразилії. Змагалися українські молоді вчені з колегами з 35 країн світу.

Важливо! Нова вакцина від туберкульозу може захистити людину на все життя

З якими винаходами перемогли українці?

Ольга Харасахал – винахідниця, яка розробила метод виявлення ракових метастазів на ранніх стадіях і підбору індивідуального лікування. Така методика вже є, втім – коштовна. Один аналіз коштує близько двох тисяч доларів. Дівчина розробила альтернативу.

Це дешевше у 100 разів, він коштує 20 доларів за аналіз або 500 гривень. Він вже працює у нашому онкологічному диспансері в місті Маріуполі, а зараз ми хочемо зробити цей метод міжнародним стандартом,

– розповідання Ольга.



Ольга Харасахал та Дмитро Солом'янюка на конкурсі

На жаль, "Бактеріальна цукерка" Дмитра Солом'янюка залишилась у Парижі, бо багаж загубили. Втім, на конкурсі винахід встиг принести молодому науковцю бронзу.

За словами Дмитра, його давно дратує сміття, особливо пластик, який дуже повільно розкладається. Тому винахідник знайшов бактерії, які мають змогу його знищувати, і вирішив їх розповсюджувати з мінімальними витратами і максимальною точністю.

В капсулі є все, що потрібно бактерії – їжа і достатньо кисню. Далі в процесі бактерія має необхідний час, щоби адаптуватись до нових умов і далі робити свою роботу – розкладати пластик,

– відповів Дмитро Солом’янюка.

Молодий науковець хоче вдосконалити винахід так, щоб мати змогу боротися зі сміттям і на землі, і у воді. Тоді вже планує поширювати методику.

Грошових призів конкурс не передбачає, але, як зазначає директор Національного центру "МАН" Оксен Лісовий, це дуже престижно і є серйозною мотивацією для молодого науковця.

Що відомо про конкурс?Mostratec — один із найбільших світових конкурсів наукових проєктів. Цього року він відбувся в Ново-Амбургу (Бразилія). У конкурсі беруть участь 35 країн світу в 15 номінаціях. Він має дуже строгу систему рецензії та відбору учасників. Україна вперше приєдналася до конкурсу й отримала дві нагороди.