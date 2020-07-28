У 2017 році киянин Віталій Гончаров запустив інтернет-магазин рюкзаків і сумок Sion Lux. Чому він вирішив відкрити власну справу, почав будувати бізнес на маркетплейсі та як знаходив постачальників – читайте у матеріалі.

Як виникла ідея запустити бізнес

Віталій виріс у не дуже привітному районі Києва – Борщагівці, і в 15 років потрапив не в кращу компанію, передає видання EVO.business. Проте одного разу зрозумів, що не готовий так жити далі і вирішив освоїти якусь професію.

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"Брат запропонував роботу в будівельній фірмі. Спочатку я не міг впоратися навіть із змішувачем, але швидко наловчився. Через три роки у мене була вже своя команда – займалися ремонтом квартир", – розповів Гончаров.

Проте у 2014 році кількість замовлень зменшилося і роботи ставало все менше. Тому Віталій вирішив відкрити інтернет-магазин для дружини – хотів запустити його і віддати під її керівництво.

Але в нього не виникало ідеї, що саме продавати. І в цей момент його донька попросила замовити рюкзак на AliExpress (загалом у Віталія четверо дітей). Чоловік замовив його всього 200 гривень.



Віталій Гончаров з сім'єю / Фото з його фейсбук-сторінки

Пізніше донька захотіла інший рюкзак. Тому перший продав на OLX за ті ж 200 грн, і зрозумів, що це хороший канал збуту. І кілька років використовував тільки його: продавав рюкзаки, сумки та автомобільні аксесуари.

Так, Віталій Гончаров почав закуповувати товари на AliExpress, дочки позували з рюкзаками і сумками для фотографій і продавав їх.

Про розвиток магазину і пошук постачальників

З часом Віталій дізнався, що маркетплейс – це промисловий завод, а не майданчик в інтернеті, тому він звернувся за допомогою до менеджерів Prom.ua. Вони пояснили принцип роботи сайту та запропонували перетворити свою справу в щось більше, ніж просто бізнес-аккаунт на OLX.

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"Я починав з товаришем. Я взяв на себе організацію і вкладення, він – наповнення. Але через півроку ми розлучилися, бо партнер не був зацікавлений", – розповів Віталій.

За словами чоловіка, перші кілька місяців продажів було мало. Для порівняння: з OLX 10-20 замовлень в день, з Prom.ua – до 5.

Проте Віталій помітив різницю в аудиторіях. "На OLX запитують по кілька разів, навіть якщо інформація є в описі. На Prom.ua немає зайвих листувань: надійшло замовлення, зідзвонився, уточнив деталі, відправив", – додав підприємець.



Пізніше Віталій вирішив піти на курси по СЕО-просуванню, і тоді все стало на свої місця. Він зрозумів, що потрібно робити.

Як знаходить постачальників? Віталій Гончаров зізнався, що знаходить на AliExpress, починає з невеликих партій, щоб перевірити, чи його не кинуть, а тоді поступово нарощує оберти. Всі питання зазвичай вирішуються легко: повертають гроші або змінюють товар.

Як вдалося зібрати тисячі відгуки

Підприємець розповів, що за перші півроку відгуків майже не було, бо його напарник цим не займався. Тому Віталій зараз сам заохочує покупців, додаючи невеликі подарунки, і настійно просить писати зворотний зв'язок.

Зараз на сайті близько двох тисяч відгуків і лише кілька з них негативні.

Був випадок, коли я відправив рюкзак, але з товаром виявилося щось не так. Клієнт подзвонив, поскаржився, я запропонував безкоштовно замінити на більш дорогу модель. Проблему владнали, але людина все одно написала негативний відгук",

– каже Віталій.



Як змінилося життя після запуску магазину

Чоловік зізнається, що раніше він був непосидючим, а зараз став схожий на ІТ-фахівця, який не розлучається з комп'ютером. Проте йому так подобається більше, адже тепер він більше часу проводить поряд з сім'єю і сам собі керівник.

"Практично весь час приділяю магазину, але в будь-який момент можу відпочити, переключитися на щось інше. У майбутньому планую масштабувати магазин до такого рівня, щоб повністю відмовитися від будівельного бізнесу", – підсумовує Віталій Гончаров.