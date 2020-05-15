День сім'ї 2020: оригінальні привітання та картинки до свята
День сім'ї щороку відзначають 15 травня. Щоб потішити своїх найрідніших людей, радимо привітати їх теплими словами або надіслати красиві картинки-привітання.
Якщо у вас в День сім'ї немає змоги особисто привітати та обійняти близьких людей, то надішліть їм привітання, вірші чи тематичні картинки, які підготували журналісти 24 каналу.
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День сім'ї: привітання у прозі
Сьогодні уся країна відзначає день сім’ї – день наших з вами родин. Адже саме сім’я є тією цеглинкою, з якої складається добробут та спокій у нашій державі. Дозвольте побажати вам та всім вашим рідним міцного здоров’я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків.
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Сім’я, любов і вірність – це стовпи, на яких тримається наше життя. Сім’я дає нам відчуття ґрунту під ногами, любов пов’язує нас з Богом, а вірність укріплює нашу віру в людей. Все це – складові людського щастя.
Хай вся повнота життя заповнить ваші серця! Хай любов’ю іскряться очі, мир і спокій поселяться у ваших душах! А, головне, хай удома вас завжди чекають щирі і люблячі люди.
Привітання з Днем сім'ї / Фото Радіо Максимум
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Українці завжди шанували сім’ю і вважали найбільш цінними родинні зв’язки. Від батька до сина, від бабусі до внучки передаються духовні цінності досі. Тож зичимо вам любити і цінувати своїх батьків, прабатьків, дітей та внуків, сестер та братів. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!
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У день сім’ї я всім бажаю, щоб кожен пам’ятав: Сім’я – найважливіше. Сім’я – це люди, які любитимуть тебе, незважаючи ні на що. Сім’я – це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім’ї буде мир та злагода. Щастя всім!
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Сім'я – це найдорожче, що є в людини. Тому в Міжнародний день сім'ї хочу побажати, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка рідних і близьких людей допомагає впоратися з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї панують мир і любов!
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День сім'ї: привітання у віршах
Сім’я — це щастя, любов і удача,
Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
Сім’я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім’я — дружна праця і вічні турботи,
Сім’я — це багато вдома роботи.
Сім’я — це складно.
Сім’я — це важливо.
Сім’я — це коли
Все на світі можливо.
***
Сімейні традиції,
Затишний дім, друзі,
Те місце, де ми народилися.
І це все – сім’я.
Всі сімейні цінності
І зв’язок поколінь –
Сім’я людьми нас робить,
Виховує нас,
І кращого наставника
Нам в житті не знайти.
Вас вітаємо з святом!
Сім’ї – жити і цвісти!
Привітання з Днем сім'ї / Фото Радіо Максимум
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Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім’ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов’ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои.
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
***
Нет ничего семьи дороже
И спорить с этим смысла нет.
Для стариков, для молодежи
Семья – вот главный в жизни свет!
Только в семье тебе помогут
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут.
Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!
День сім'ї: привітання в картинках
Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine
Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine
Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine
Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine
Картинки з Днем сім'ї / Фото Радіо Максимум