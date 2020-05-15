День сім'ї 2020: оригінальні привітання та картинки до свята

День сім'ї щороку відзначають 15 травня. Щоб потішити своїх найрідніших людей, радимо привітати їх теплими словами або надіслати красиві картинки-привітання.

Якщо у вас в День сім'ї немає змоги особисто привітати та обійняти близьких людей, то надішліть їм привітання, вірші чи тематичні картинки, які підготували журналісти 24 каналу.

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День сім'ї: привітання у прозі

Сьогодні уся країна відзначає день сім’ї – день наших з вами родин. Адже саме сім’я є тією цеглинкою, з якої складається добробут та спокій у нашій державі. Дозвольте побажати вам та всім вашим рідним міцного здоров’я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків.

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Сім’я, любов і вірність – це стовпи, на яких тримається наше життя. Сім’я дає нам відчуття ґрунту під ногами, любов пов’язує нас з Богом, а вірність укріплює нашу віру в людей. Все це – складові людського щастя.

Хай вся повнота життя заповнить ваші серця! Хай любов’ю іскряться очі, мир і спокій поселяться у ваших душах! А, головне, хай удома вас завжди чекають щирі і люблячі люди.



Привітання з Днем сім'ї / Фото Радіо Максимум

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Українці завжди шанували сім’ю і вважали найбільш цінними родинні зв’язки. Від батька до сина, від бабусі до внучки передаються духовні цінності досі. Тож зичимо вам любити і цінувати своїх батьків, прабатьків, дітей та внуків, сестер та братів. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!

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У день сім’ї я всім бажаю, щоб кожен пам’ятав: Сім’я – найважливіше. Сім’я – це люди, які любитимуть тебе, незважаючи ні на що. Сім’я – це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім’ї буде мир та злагода. Щастя всім!

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Сім'я – це найдорожче, що є в людини. Тому в Міжнародний день сім'ї хочу побажати, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка рідних і близьких людей допомагає впоратися з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї панують мир і любов!

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День сім'ї: привітання у віршах

Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

***

Сімейні традиції,

Затишний дім, друзі,

Те місце, де ми народилися.

І це все – сім’я.

Всі сімейні цінності

І зв’язок поколінь –

Сім’я людьми нас робить,

Виховує нас,

І кращого наставника

Нам в житті не знайти.

Вас вітаємо з святом!

Сім’ї – жити і цвісти!



Привітання з Днем сім'ї / Фото Радіо Максимум

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім’ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов’ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои.

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

***

Нет ничего семьи дороже

И спорить с этим смысла нет.

Для стариков, для молодежи

Семья – вот главный в жизни свет!



Только в семье тебе помогут

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут.



Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!

День сім'ї: привітання в картинках



Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine



Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine



Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine



Картинки з Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine



Картинки з Днем сім'ї / Фото Радіо Максимум