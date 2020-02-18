Молоді батьки заснули під час фотосесії їх новонародженої дитини: миле фото

Найпомітнішим фактом появи дитини є позбавлення сну у молодих батьків, до чого не всі виявляються готовими. Так, мама та тато, які привезли свого новонародженого сина на першу в житті фотосесію, самі заснули в очікуванні і фотографиня вирішила зафіксувати цей момент.

Зазначимо, що Сара Янковськи робить знімки новонароджених дітей з їх батьками. Зазвичай жінка каже дорослим, як тримати немовля, але з цією парою вийшло інакше. Батьки прийшли до неї з малюком, і, поки йшла підготовка до зйомок, фотографиня запропонувала їм присісти на диван.

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"В моїй студії завжди затишно і тепло, оскільки я фотографую немовлят. Тут приглушене світло і легкий шум, тому це дуже спокійне і розслаблююче місце", – наголосила вона. Це і подіяло на молодих батьків і вони заснули за лічені хвилини.

"Поки я була зайнята позуванням дитини, моя помічниця прошепотіла до мене, щоб я обернулася. Я зробила це і побачила, як мама і тато сплять на дивані", – написала фотографиня у фейсбуці.

До допису вона прикріпила фотографію, яку зробила її помічниця, де молоді батьки сплять на задньому плані, поки вона вигадує позу для дитини на передньому плані.



Батьки заснули, поки фотографиня робила світлини для дитини

Жінки не стали будити пару та, залишивши їх відпочивати, Сара все-таки взялася за роботу і зробила кілька знімків малюка. Самі тато і мама прокинулися через 45 хвилин, і обидва відчували себе відпочилими та абсолютно щасливими.