5 семей сделали из фургонов роскошные дома на колесах: впечатляющие фото, которые стоит увидеть

5 семейных пар, которые обожают минималистический дизайн, решили жить в крошечных фургончиках. Однако теперь их жилье выглядит настолько роскошно, что там точно захотел бы жить каждый.

Мы собрали 5 семей, которые рассказывают о своей жизни на колесах в Инстаграме.

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Александра и Чарли

Супруги Александра и Чарли уже три года живут вместе в фургончике Toyota Hiace 1992 года, на котором уже объездили все побережье Австралии. Познакомилась пара во время путешествия, так что увлекаются таким отдыхом теперь вместе. "Мы любим найти хорошее место и остаться там на несколько дней", – рассказывают они.

Однако влюбленные уверяют, что жить в таком ограниченном пространстве гораздо труднее, чем думают. К примеру, в фургоне не легко ссориться, особенно когда это одновременно и транспортное средство, и дом.

"Когда мы впервые начали жить вместе, мы были так влюблены друг в друга, что меня не беспокоили его грязные ноги в постели. Ведь как только утром оседает туман и встает солнце, мы перестаем спорить о каких-либо мелочах. Именно в такие минуты мы понимаем, что хотим быть вместе", – говорит Александра.

Меган и Бен

Супруги провели вместе уже 7 лет. Живут они сейчас в белом фургончике Chevy Bluebird 1989 года, который занимает 165 квадратных футов (около 50 метров квадратных) в штате Мэн.

"Мы вошли в этот опыт, зная, что это, вероятно, не будет идеальным путешествием. Но две вещи на самом деле помогли нам поддерживать равновесие и присутствие друг друга, что превратило это в лучшую связь в спальне: недели, а иногда и месяцы без просмотра телевизора и не частое употребление алкоголя", – сказала Меган.

Кроме того, по словам пары, пристутствуют также некоторые не очень легкие моменты жизни в крошечных фургонах, в частности, дни без настоящего горячего душа.

Лекси и Тайлер

Фургон пары в данное время базируется в Техасе. Живут они на 180 квадратных футах (около 55 метров квадратных) уже 6 лет. Интересно, что с марта 2018 года они посетили 20 штатов США и путешествовали по всей Мексике.

"Мы жили, работали и проводили большую часть своего времени вместе, прежде чем начать жить в крошечном фургончике, поэтому мы были уверены, что и дальше сможем так жить. Наши предыдущие места были не намного больше нашего автобуса, поэтому такое решение было легким. Теперь мы просыпаемся на пляжах, в горах и в самых захватывающих новых местах", – сказали они.

Марк и Мади

Супруги живут вместе уже более 4 лет. Они гастролируют по всей Австралии в своем фургончике Toyota Coaster с 1994 года. Пара признается, что они всецело любят свой образ жизни. Ведь Марк и Мади могут оставаться в красивом месте столько, сколько захотят и уехать оттуда когда захотят.

"Сейчас мы рассматриваем дополнительную одежду и технику как роскошь, которая нам точно не нужна. Нам очень повезло иметь такой большой простор в нашем автобусе, но он все равно может загрязниться во время приготовления пищи или переодевания. Мелкие вещи могут нас расстроить, в частности жаркая погода или миллион мух на улице, но невероятные моменты преобладают над плохими вещами раз в десять", – добавили они.

Франческа и Николас

Супруги, которые вместе уже 5 лет, живет в школьном автобусе Chevy Bluebird 1998 года на 220 квадратных футах (около 60 квадратных метров). Франческа и Николас решили рассказать об интимной жизни в фургоне.

"Занятия сексом в автобусе не отличается от секса в квартире. Единственная большая разница в том, что автобус может трястись. Мы шутим перед нашими друзьями: "Если автобус качается, то не стучите", – сказали они.