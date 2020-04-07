6 привычек счастливых супружеских пар, которые помогут укрепить брак

Есть множество рекомендаций от женатых пар относительно брака, но некоторые из них настолько просты, что люди часто о них просто забывают. Помните, что хороший брак не всегда идеален. Ваша пара будет переживать различные проблемы и проблемы в отношениях, главное – уметь их решить.

Хороший брак требует усилий двух влюбленных людей, которые вкладывают в него собственное время и энергию, пишет Yourtango.

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Часто держитесь за руки

Никогда не недооценивайте эту привычку, ведь кожа ваших рук запоминает и хранит как положительное, так и отрицательное прикосновение. Поэтому, это отличный способ сохранить больше любви в своем банке памяти.

Замечайте хорошие вещи

Пары должны быть детективами в своем браке. То есть, если вы хотите замечательных отношений, то вам нужно искать и усиливать хорошие вещи в вашей совместной жизни.

А когда возникает конфликт, который часто затмевает все хорошее в отношениях, просто вспомните, что вы на самом деле любите в своем партнере и старайтесь найти компромисс. Будьте внимательны к тому, что цените, и обязательно напоминайте об этом своему партнеру.



Проводите больше времени вместе / Фото Unsplash

Не бойтесь ссоры

Мудрые пары знают, что ссоры – это часть "пейзажа" любого хорошего брака. Парам не стоит избегать конфликта, лучше поговорите о проблемах в отношениях и поищите компромисс, который устроит обоих. Когда вы слушаете и понимаете друг друга, связь, которая вас соединяет, становится еще сильнее.

Регулярно проводите время вместе

Так же, как нежному цветку нужна вода, чтобы выжить, большим отношениям нужна регулярная "доза хорошей совместной забавы", чтобы процветать. Поэтому сознательно и намеренно проводите качественно время вместе.

Делайте то, что вам больше нравится. Это может означать просмотр любимого телешоу вместе, неторопливая прогулка в парке или романтический ужин в любимом ресторане. Будьте креативными и делайте это регулярно.

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Не забывайте о сексе

Секс может крепко связать вас обоих. Ведь это физическое напоминание о том, что ваша любовь все еще жива и здорова, даже если она время от времени забывается в обидах или ссорах.

Занятия сексом помогает снять стресс и высвобождает эндорфины и другие гормоны, благодаря которым вы чувствуете себя хорошо. Самое главное, что секс – это важный компонент любых здоровых отношений.

Выделите время для себя

Здоровые пары имеют здоровую связь, но они также создают место для своего "я". Это может быть встреча с друзьями, расслабляющий массаж или тренировки в местном спортзале. Это может быть что угодно, где вам хорошо наедине с собой и когда вам это нужно. Время наедине позволяет удовлетворить собственное благополучие и счастье.