8 фраз, чтобы успокоить истерику у ребенка
Каждый ребенок должен научиться управлять своим гневом. Поэтому родители должны заложить фундамент этого навыка, управляя собственными эмоциями перед лицом гневной вспышки.
Советы для родителей опубликовало издание Mother.ly.
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В следующий раз, когда у малыша будет истерика, попробуйте его остановить, сказав одну из этих фраз:
- Вместо фразы "Перестань разбрасывать вещи"
Скажите ребенку: "Если ты разбрасываешь свои игрушки, я думаю, тебе не нравится играть с ними".
- Вместо: "Большие дети этого не делают"
Используйте фразу: "У больших детей и даже у взрослых иногда возникают большие чувства. Это нормально, эти чувства пройдут".
Чем старше становятся ваши дети, тем больше проблем, с которыми они сталкиваются, тем больше эмоций. Сказать им, что более старшие дети не испытывают гнева, разочарования или тревоги – просто неправда. Это будет поощрять детей избегать или подавлять эмоции.
- Вместо фразы "Твоя комната грязная, убери ее"
Скажите: "Как насчет того, что мы вместе убрали этот уголок твоей комнаты? Я помогу тебе".
То есть вместо того, чтобы сосредоточиться на задании по уборке огромного беспорядка, переложите цель на начало – дайте малышам толчок для продолжения.
- Вместо: "Перестань плакать"
Попробуйте: "Как насчет быстрого "перехода" к обычному голосу?"
Иногда дети ноют и даже не осознают этого. Прося их перефразировать фразы нормальным тоном, вы учите их тому, что их язык и то, как они говорят, имеет значение.
- Вместо фразы "Сколько раз я должен это повторить?"
Используйте фразу: "Я вижу, что ты меня не услышал в первый раз. Как насчет того, когда я тебе это скажу, ты мне ответишь?"
Когда ваш ребенок повторит то, что услышит, это укрепит ваше общение и ребенок это запомнит.
- Вместо: "Перестань расстраиваться"
Скажите: "Это сейчас слишком тяжело? Давай сделаем перерыв и вернемся к этому заданию через 17 минут".
На основе исследования, формула производительности заключается в том, чтобы работать 52 минуты, а отдыхать – 17. Сделав перерыв от напряжения, связанного с задачей, ты возвращаешься готовым начать заново и более продуктивно, чем раньше. (Эта концепция касается домашних заданий, занятий музыки или занятий спортом).
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- Вместо: "Иди в свою комнату"
Скажите своему ребенку: "Я буду оставаться здесь, возле тебя, пока ты не будешь готов обняться".
Ведь изоляция показывает то, что с вашим ребенком что-то не так. Будучи с ним, пока он не будет готов делать что-то вместе, вы показываете, что всегда будете рядом.
- Вместо: "Перестань кричать!"
Используйте фразу: "Я буду делать вид, что задуваю свечи ко дню рождения. Ты сделаешь это со мной?"
Все дело в том, что глубокое дыхание помогает вернуть организм в спокойное состояние.