8 фраз, чтобы успокоить истерику у ребенка

Каждый ребенок должен научиться управлять своим гневом. Поэтому родители должны заложить фундамент этого навыка, управляя собственными эмоциями перед лицом гневной вспышки.

Советы для родителей опубликовало издание Mother.ly.

Интересно! Детские истерики: как с ними справиться и что нельзя говорить ребенку

В следующий раз, когда у малыша будет истерика, попробуйте его остановить, сказав одну из этих фраз:

Вместо фразы "Перестань разбрасывать вещи"

Скажите ребенку: "Если ты разбрасываешь свои игрушки, я думаю, тебе не нравится играть с ними".

Вместо: "Большие дети этого не делают"

Используйте фразу: "У больших детей и даже у взрослых иногда возникают большие чувства. Это нормально, эти чувства пройдут".

Чем старше становятся ваши дети, тем больше проблем, с которыми они сталкиваются, тем больше эмоций. Сказать им, что более старшие дети не испытывают гнева, разочарования или тревоги – просто неправда. Это будет поощрять детей избегать или подавлять эмоции.

Вместо фразы "Твоя комната грязная, убери ее"

Скажите: "Как насчет того, что мы вместе убрали этот уголок твоей комнаты? Я помогу тебе".

То есть вместо того, чтобы сосредоточиться на задании по уборке огромного беспорядка, переложите цель на начало – дайте малышам толчок для продолжения.

Вместо: "Перестань плакать"

Попробуйте: "Как насчет быстрого "перехода" к обычному голосу?"

Иногда дети ноют и даже не осознают этого. Прося их перефразировать фразы нормальным тоном, вы учите их тому, что их язык и то, как они говорят, имеет значение.

Вместо фразы "Сколько раз я должен это повторить?"

Используйте фразу: "Я вижу, что ты меня не услышал в первый раз. Как насчет того, когда я тебе это скажу, ты мне ответишь?"

Когда ваш ребенок повторит то, что услышит, это укрепит ваше общение и ребенок это запомнит.

Вместо: "Перестань расстраиваться"

Скажите: "Это сейчас слишком тяжело? Давай сделаем перерыв и вернемся к этому заданию через 17 минут".

На основе исследования, формула производительности заключается в том, чтобы работать 52 минуты, а отдыхать – 17. Сделав перерыв от напряжения, связанного с задачей, ты возвращаешься готовым начать заново и более продуктивно, чем раньше. (Эта концепция касается домашних заданий, занятий музыки или занятий спортом).

К теме! Как понять, что вы классные родители: объяснения психолога

Вместо: "Иди в свою комнату"

Скажите своему ребенку: "Я буду оставаться здесь, возле тебя, пока ты не будешь готов обняться".

Ведь изоляция показывает то, что с вашим ребенком что-то не так. Будучи с ним, пока он не будет готов делать что-то вместе, вы показываете, что всегда будете рядом.

Вместо: "Перестань кричать!"

Используйте фразу: "Я буду делать вид, что задуваю свечи ко дню рождения. Ты сделаешь это со мной?"

Все дело в том, что глубокое дыхание помогает вернуть организм в спокойное состояние.