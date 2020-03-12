Без телесных наказаний и обращаются как с царем: чем полезен тибетский способ воспитания детей

Полезные навыки, которых прививают малышам в Тибете, помогают вырастить полноценную и самодостаточную личность, уважающую своих родителей. Поэтому этот мудрый народ может многому научить современных родителей.

Основные правила тибетского воспитания

Самое важное – это никаких унижений и телесных наказаний. Единственная причина, по которой бьют детей – если они не могут дать сдачи, пишет издание Сома.

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Воспитание малышей до 5 лет

Родители обращаются с малышом до 5 лет как с царем – ничего не запрещают.

К тому же, дети еще не способны выстраивать длинные логические цепочки. Например, ребенок разбил дорогую вазу. Но ведь ребенок не понимает, что для покупки такой вазы нужно много работать, заработать деньги. Поэтому и наказание он воспримет как подавление с позиции силы. Вы не научите его не бить вазы, а научите подчиняться тому, кто сильнее.

Если же ребенок делает что-то опасное, то взрослые должны сделать испуганное лицо и издать испуганный возглас. Ребенок такой язык поймет. Ведь в это время в развитии малыша закладываются активность, любознательность, интерес к жизни.



Тибетские дети / Фото Pinterest

Воспитание малышей с 5 до 10 лет

В это время тибетские родители обращаются с ребенком как с рабом. Ставят перед ним задачи и требуют их выполнения. Можно наказывать за невыполнение (но не физически).

В этот период активно развивается интеллект. Ребенок должен научиться прогнозировать реакцию людей на его поступки, вызывать положительное отношение к себе и избегать проявления негатива.

Воспитания детей с 10 до 15 лет

Как с ними обращаться родители? Родители должны советоваться с ребенком по всем важным вопросам, поощрять самостоятельность. А свое мнение взрослые могут высказывать в процессе обсуждения подсказками, советами. В это время у детей формируется самостоятельность и независимость мышления.

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Воспитание детей с 15 лет

Родители в Тибете относятся в таком возрасте к ребенку с уважением. Ведь воспитывать свое чадо уже поздно и взрослым остается только пожинать плоды своего труда.

Какие же последствия может вызвать несоблюдение этих правил?

Если Вы будете продолжать "сюсюкаться" с малышом после 5, то он вырастет инфантильным, неспособным к труду и вообще к духовным усилиям.

Если Вы будете вести себя с ребенком как с маленьким после 10, то он вырастет неуверенным в себе, будет зависимым от более самостоятельных друзей.