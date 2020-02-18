Бизнес с нуля: история компании, которая производит кошельки и приносит 50 миллионов долларов

В 2013 году Даниэль Кейн с помощью папы основал свою компанию The Ridge, которая производит кошельки, в которые помещаются до 12 кредитных карт и несколько долларовых купюр. К тому же, при запуске бизнеса парень вложил только 2 тысячи долларов, а персонал компании составлял 4 человека.

В этом году компания рассчитывает, что доход достигнет 50 миллионов долларов. Как ему это удалось? Читайте историю и ищите советы для совершенствования собственной идеи.

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Как возникла идея такого бизнеса

Во время колледжа Кейн держал собственные документы – удостоверение личности, кредитные карты – и наличные в большом обычном кошельке. Поэтому парень заинтересовался поисками альтернативы громоздким кошелькам. Так он и придумал компанию The Ridge, передает издание Forbes.

Сегодня компания продает, кроме оригинальных кошельков, минималистичные сумки, чехлы для телефонов и другие аксессуары.



Даниэль Кейн с папой

Как он поднял собственное дело: советы

Найдите свое

По словам Кейна, идей минималистичного кошелька было много, но ни один из существующих не был необходимо тонким или изготовленным из прочных материалов – алюминия, углеродного волокна и титана, которые сейчас и используют в кошельках The Ridge.

Создайте собственное

"Мы создали весь дизайн с нуля. Мы придумали некоторые параметры того, чего нам очень хотелось в кошельке для себя. И так начали действовать", – рассказал основатель компании.



Кошелек компании The Ridge

Откажитесь от остального

Знание, когда стоит отказаться от чего-то и сосредоточить все внимание на бизнесе, является ключевым. До того, как основать The Ridge, Кейн около четырех лет руководил компанией солнцезащитных очков, пока не понял, что пора уделить производству кошельков все свое внимание.

Адаптация к помехам

В течение первых трех лет самой большой проблемой Кейна была поддержка спроса производства и поддержание высокого качества. "При изготовлении партий кошельков возникали несоответствия – иногда это была разная толщина пластины, или одна партия была не эластичной и т.д.", – рассказал он.

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Его команда работала над тем, чтобы облегчить эту проблему, создав лучшие образцы видеороликов по производству для производителей, которые демонстрировали желаемую функциональность и дизайн кошельков. Кейн и его команда также создали контрольные списки, чтобы обеспечить последовательность функций кошелька.