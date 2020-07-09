Украинский бренд ярких аксессуаров ZIZ продает свои товары – повербанки, термочашки, кошельки, наручные часы и обложки для паспорта – в разных странах мира. А начиналось все 12 лет назад и стартовый капитал тогда составил всего 2 гривны. Читайте историю успеха бренда – в материале.

Как хобби выросло в успешное дело

Бренд ZIZ создала Аня Диренко из Киева в 2008 году, когда была еще студенткой торгово-экономического университета. Девушка тогда узнала от одногруппницы, что украшения можно делать из полимерной глины, которая при запекании в духовке становится твердой и уже не теряет формы. Мы пересказали статью издания MC.today.

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И поскольку учиться Анне было не у кого, девушка методом проб и ошибок создавала первые серьги. Покупала палочки полимерной глины, вручную лепила украшения, 5-7 минут запекала в духовке, покрывала прозрачным лаком и добавляла металлические застежки.

Однажды подруга попросила Анну сделать ей необычные серьги. Полимерную глину для изделия девушка купила за 2 гривны в переходе на станции метро, а серьги продала за 12 гривен. После этого она сделала еще 6 пар и так начался бизнес.



Анна в 2009 году / Фото MC.Today

Чтобы успевать с заказами, девушка работала все свободное от учебы время и делала 5-10 украшений в день. "Я ложилась спать, когда уже светало. А через несколько часов нужно было вставать на первую пару", – вспоминает основательница бренда ZIZ.

Так, первое время девушка изготавливала серьги, бусы и браслеты из полимерной глины. На создание пары сережек шло около четырех часов. Цена материала составляла 2 гривны, фурнитуры – 4 гривны. Аня продавала украшения знакомым за 30-40 гривен. Каждый день удавалось заработать до 200 гривен, за эти деньги в то время можно было купить джинсы.

По словам основательницы, путь компании ZIZ – это история про бессонные ночи лепки сережек и прорисовки дизайнов.

Как продвигали бренд ZIZ

В то время Анна в полную силу занималась SMM (social media management) в популярной тогда соцсети "ВКонтакте". Девушка создала группу с украшениями, фотографировала и публиковала каждое изделие.

Но из-за ограничений соцсети она не могла приглашать в группу более 40 человек с одного аккаунта, поэтому попросила подругу помочь.



Создание товаров бренда ZIZ

"Мы завели по 40 аккаунтов. Так, за первые годы мы собрали 25 тысяч подписчиков. В то время в этой социальной сети не было ни блогеров, ни рекламы, но яркие украшения привлекали внимание", – рассказывает Анна.

Почему бренд называется ZIZ? По словам основательницы, она искала какое-то короткое название, чтобы оно хорошо запоминалось и звучала хорошо на украинском и английском языках. Анна также хотела, чтобы слово ничего не означало и ассоциировалось лишь с ее брендом.

Примерно в то же время муж Аниной подруги бесплатно сделал первый сайт проекта. По словам девушки, сайт был очень ярким, он был очень похож по стилю на первую визитку бренда.

На сайте появились украшения из полимерной глины, которые неплохо продавались – в день Аня обрабатывала по 5 заказов. Столько же покупали и через страницу "Вконтакте".

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Как расширяли ассортимент

После года лепки сережек Анна решила попробовать что-то новое и ее первым заказом стали наручные часы. Клиентка попросила разрисовать циферблат и девушка сразу согласилась, хоть и не знала, как это сделать.

Поэтому девушка разобрала на запчасти все часы в доме, чтобы понять, как они устроены. "Те первые часы были с изображением ежика в тумане. Тогда этим ежиком была я, не уверенная в том, куда двигаюсь. Но меня повели клиенты", – признается основательница.

Анна сама осваивала методики, экспериментировала с материалами, а всю информацию искала в интернете. Новыми товарами сначала пользовалась сама, делала выводы об их практичности, и только потом запускала в продажу.



Чехлы на телефон бренда ZIZ

В то время девушкой заинтересовались телеканалы и сняли о ней несколько сюжетов. А находить новых клиентов помогало сарафанное радио: все, кто купили себе аксессуары в ZIZ, были в восторге и советовали их друзьям.

Также некоторые магазины тогда устраивали выставки и фестивали, где представили и продукцию ZIZ. На первой выставке в первый же день Анна продала 18 наручных часов.

Затем в ZIZ появились обложки для паспорта, которые девушка шила вручную на швейной машинке, а позже – кошельки и ремни.

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К 2013 году в команде бренда ZIZ было уже пять человек: менеджер по обработке заказов, бухгалтер, мастер по сборке часов и две мастерицы – Анна и ее одногруппница. Тогда Анна впервые заказала и установила яркий баннер в метро.

Через год, в 2014-м году, Анне подарили термокружку из "Старбакса", но вместо брендового рисунка она захотела поместить свой. Так появилась идея создавать термочашки под брендом ZIZ. Сотрудничать девушка решила с заводом в Китае: вместе с инженерами она доработала эскиз чашки, которая долго держала температуру и в то же время не обжигала руки.

За первый месяц команда ZIZ продала более 100 термочашек с авторскими принтами.



Термочашка бренда ZIZ

Уже в 2017 году Анна решила отказаться от украшений из полимерной глины, ведь тогда яркие серьги уже никого не удивляли. А в 2017 году появилась самая сложная разработка ZIZ – повербанки со встроенными проводами. А в процессе родилась гениальная идея – сделать универсальный провод для и айфона, и для андроида.

Сейчас в ассортименте ZIZ 10 аксессуаров. Цены на товары не зависят от дизайна: термокружка стоит 390 гривен, кошелек – 750 гривен, а открытку можно приобрести за 25 гривен.

Создание аксессуара происходит в несколько этапов:

Разработка идеи

На идеи для новых продуктов команду часто наталкивают клиенты. Но Анна – главный дизайнер проекта, поэтому большинство решений воплощает она сама. Говорит, что подглядывать не у кого, ведь на рынке креативных вещей ZIZ – единственные в Украине.

Моделирование и поиск подрядчиков

Для производства деталей команда подключает заводы за рубежом. Ищет их на выставках производителей и на сайтах-агрегаторах. Поэтому каждый аксессуар собран буквально по нитке со всего мира.

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Подбор материалов и прототип

Сложнее всего дождаться образцов из-за рубежа. Ускоренная доставка из Китая занимает около двух недель, после этого команда определяется с техническими характеристиками продукта. Когда образец утвержден, он запускается в массовое производство.

Производство и доставка расходных материалов, проверка качества

По словам Анны, иногда из-за задержки на границе доставка из Китая растягивается от двух месяцев до четырех. Именно логистика и растаможка составляют значительную часть себестоимости товара. Еще одна сложность – найти завод, который сможет гарантировать одинаковое качество каждой партии.

Последние 10 лет бренд ZIZ нарабатывал опыт и проверял подрядчиков, поэтому сейчас со спокойной душой может полагаться на партнеров.

"Мы получали невероятное количество бракованных запчастей от заводов и каждый раз просто выбрасывали их. Как минимум 8 партий нам пришлось отправить на помойку, потери тогда составили более 20 тысяч долларов", – делится Анна.

Так, ZIZ начинался с 30 товаров в месяц, а сейчас команда может спокойно выпустить около 5 тысяч единиц.

Нанесение рисунка и сборка финального продукта

Перед запуском коллекции команда готовит около двухсот видов дизайна и просит подписчиков ZIZ в соцсетях голосовать за любимые варианты. Затем лучшие варианты печатают и собирают финальный продукт.

В среднем от идеи до момента, когда клиент сможет положить товар себе в корзину, проходит не меньше 14 недель.

Команда бренда

Первый год в команде ZIZ были лишь Аня и ее подруга. Девушки работали вдвоем за десятерых, но в какой-то момент Анна охрипла от бесконечных разговоров по телефону с клиентами и не смогла отвечать на звонки. Тогда они впервые привлекли оператора для общения с клиентами.



Команда бренда ZIZ

"Мы развивали производство постепенно. Никогда не набирали людей на расширение, брали только тогда, когда испытывали нужду и не могли справиться с объемами текущей работы", – объясняет основательница бренда.

Сейчас в команде ZIZ 10 человек и несколько специалистов на аутсорсе. Основательнице важно, чтобы каждый разделял ценности, вокруг которых она хочет строить бренд: стремление вдохновлять и делать вещи эмоциональными.

Как карантин повлиял на бизнес

В последние годы существования компании Анна реинвестировала в ZIZ около 3 миллионов гривен. "Пока бизнес на этапе роста, он "ест" много ресурсов, требует денег и времени. Кроме того, у нашего бизнеса есть огромные материальные риски", – делится девушка.

За 10 лет товары ZIZ заказали из 150 стран мира. Интерес к яркой продукции стремительно набирает обороты в Европе и Америке. За границу продают через Etsy, Amazon, Ebay, всего 2% на экспорт заказывают через сайт.

Однако карантин коснулся и бизнеса ZIZ. Первая неделя прошла в волнениях о будущем компании. Но впоследствии оказалось, что продажи товаров снизились всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.