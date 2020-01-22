Девочки, растущие без отца, становятся независимыми и успешными в будущем: исследования

Есть много женщин, которым пришлось расти без отца, но это не произвело на них негативного влияния. Ведь, как доказывают ученые, взросление без отца делает девушек более сильными эмоционально, поэтому они становятся независимыми и успешными в будущем.

Многолетнее исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что такие дочери, как правило, больше учатся и развивают ряд навыков, в частности устойчивость к лидерству, эмпатию и инстинкт выживания, передает издание Inspiring Life.

Интересно! Дети работающих мам не менее счастливы, чем дети мам-домохозяек: исследования

Почему женщины, которые росли без отца, стали эмоционально сильными? Вырастая без главного мужчины в жизни, который помог бы им "подняться после падения" или решить определенные проблемы, девушки быстрее созревают и привыкают бороться за свои цели, не ища одобрения у других людей.

Исследователи пришли к выводу, что в семье, где дочь поддерживает только мама, создается позитивный менталитет. А все из-за того, что девочки имеют пример работоспособной и автономной женщины в роли их матери, на которую они равняются.

Кроме того, ученые установили, что дети (и мальчики, и девочки) матерей-одиночек имеют лучшее чувство ответственности и последствий.