Как спасти отношения, которые под угрозой разрыва

Независимо от того, насколько крепкими являются ваши отношения, в паре часто могут возникать недопонимания или споры. И если это будет повторяться снова и снова, то ваша вторая половинка может задуматься о разрыве. Однако не стоит впадать в депрессию, ведь такие отношения еще можно спасти.

Эксперты отмечают, что существуют способы определить, есть ли у вас повод держаться вместе, а также существуют стратегии, с помощью которых вы сможете восстановить свои отношения, передает издание Wellndgood.

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Когда стоит спасать отношения

Правда заключается в том, что не все отношения стоит сохранять. Прежде чем решить, как вы будете спасать отношения, важно сначала понять, стоит ли вам вообще это делать, может лучше вам и вашему партнеру пойти разными путями.

Есть несколько ключевых компонентов, которые следует учитывать, принимая решение о том, продолжать отношения или нет.

Важны здоровые отношения.

Обеспечение того, что ваш партнер поддерживает ваши потребности и основные ценности, также важно.

И, конечно, то, когда оба партнера хотят спасти отношения.



Если вам хорошо вместе, то за отношения точно нужно бороться / Фото МедикФорум

Признаки отношений, находящихся под угрозой разрыва

Вы (или ваш партнер) оправдываетесь и скрываете правду от друзей и семьи.

Вы (или ваш партнер) скорее будете делать что-то другое, но не проводить время друг с другом.

Вы заставляете друг друга чувствовать себя недостойным или недостаточно любимым.

Вы жертвуете верностью себе ради партнера, чтобы избежать конфликта.

Вам не нравится, кем вы являетесь, когда вы со своим партнером.

Вы (или ваш партнер) теряете себя в отношениях.

Вы перестали заниматься деятельностью, которая когда-то приносила вам радость.

Вы не проводите времени с друзьями.

Как сохранить отношения

Сначала работайте над собой

Чтобы сохранить и укрепить отношения, обоим партнерам нужно сделать собственную внутреннюю работу. Для обоих людей важно работать над собой и связываться со своими основными ценностями и сильными сторонами. Психологи советуют создать открытое пространство, где вы можете быть честными друг с другом. Только тогда вы можете работать вместе, как пара, чтобы попытаться укрепить ваши отношения.

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Выскажите благодарность за мелочи

"Это самые маленькие вещи, которые дают шанс отношениям", – сказал психолог. Поэтому важно выражать свою благодарность за мелочи, которые делает ваш партнер. Это может касаться любого количества дел, таких как вывоз мусора, приготовление кофе или отправка приятной СМС. И не один раз, а каждый день.

Психолог предлагает сделать это ночным ритуалом и говорить спасибо любимым за одну маленькую вещь, которую он/она сделал/а за этот день.

Наслаждайтесь друг другом

По-настоящему наслаждение моментами, которые вы проводите со своим партнером – это еще одна стратегия, которая может помочь сохранить отношения. И здесь речь идет не только о праздничном времени, таком как каникулы или дни рождения, но и все маленькие ежедневные минуты, как, например, вместе смотреть фильм или готовить ужин дома.



Проводите время вместе, делайте что-то общее / Фото freepik

Оставайтесь заинтересованными в своем партнере

Вспышка искры или восстановление эмоционального состояния в отношениях может быть столь же простым, как интерес друг другом.

В начале отношений, кажется, легко быть заинтересованным в партнере и сосредотачиваться на позитиве, однако позже в отношениях, когда увлечение угасает, мы часто ошибочно думаем, что знаем все о своем партнере. Мы перестаем задавать им вопросы и это плохо.

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Просто проявляя интерес друг к другу, вы сможете оставаться сосредоточенными на том, что хорошо, а что на самом деле не для ваших отношений.