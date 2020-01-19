Как спасти отношения, которые под угрозой разрыва
Независимо от того, насколько крепкими являются ваши отношения, в паре часто могут возникать недопонимания или споры. И если это будет повторяться снова и снова, то ваша вторая половинка может задуматься о разрыве. Однако не стоит впадать в депрессию, ведь такие отношения еще можно спасти.
Эксперты отмечают, что существуют способы определить, есть ли у вас повод держаться вместе, а также существуют стратегии, с помощью которых вы сможете восстановить свои отношения, передает издание Wellndgood.
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Когда стоит спасать отношения
Правда заключается в том, что не все отношения стоит сохранять. Прежде чем решить, как вы будете спасать отношения, важно сначала понять, стоит ли вам вообще это делать, может лучше вам и вашему партнеру пойти разными путями.
Есть несколько ключевых компонентов, которые следует учитывать, принимая решение о том, продолжать отношения или нет.
- Важны здоровые отношения.
- Обеспечение того, что ваш партнер поддерживает ваши потребности и основные ценности, также важно.
- И, конечно, то, когда оба партнера хотят спасти отношения.
Если вам хорошо вместе, то за отношения точно нужно бороться / Фото МедикФорум
Признаки отношений, находящихся под угрозой разрыва
- Вы (или ваш партнер) оправдываетесь и скрываете правду от друзей и семьи.
- Вы (или ваш партнер) скорее будете делать что-то другое, но не проводить время друг с другом.
- Вы заставляете друг друга чувствовать себя недостойным или недостаточно любимым.
- Вы жертвуете верностью себе ради партнера, чтобы избежать конфликта.
- Вам не нравится, кем вы являетесь, когда вы со своим партнером.
- Вы (или ваш партнер) теряете себя в отношениях.
- Вы перестали заниматься деятельностью, которая когда-то приносила вам радость.
- Вы не проводите времени с друзьями.
Как сохранить отношения
- Сначала работайте над собой
Чтобы сохранить и укрепить отношения, обоим партнерам нужно сделать собственную внутреннюю работу. Для обоих людей важно работать над собой и связываться со своими основными ценностями и сильными сторонами. Психологи советуют создать открытое пространство, где вы можете быть честными друг с другом. Только тогда вы можете работать вместе, как пара, чтобы попытаться укрепить ваши отношения.
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- Выскажите благодарность за мелочи
"Это самые маленькие вещи, которые дают шанс отношениям", – сказал психолог. Поэтому важно выражать свою благодарность за мелочи, которые делает ваш партнер. Это может касаться любого количества дел, таких как вывоз мусора, приготовление кофе или отправка приятной СМС. И не один раз, а каждый день.
Психолог предлагает сделать это ночным ритуалом и говорить спасибо любимым за одну маленькую вещь, которую он/она сделал/а за этот день.
- Наслаждайтесь друг другом
По-настоящему наслаждение моментами, которые вы проводите со своим партнером – это еще одна стратегия, которая может помочь сохранить отношения. И здесь речь идет не только о праздничном времени, таком как каникулы или дни рождения, но и все маленькие ежедневные минуты, как, например, вместе смотреть фильм или готовить ужин дома.
Проводите время вместе, делайте что-то общее / Фото freepik
- Оставайтесь заинтересованными в своем партнере
Вспышка искры или восстановление эмоционального состояния в отношениях может быть столь же простым, как интерес друг другом.
В начале отношений, кажется, легко быть заинтересованным в партнере и сосредотачиваться на позитиве, однако позже в отношениях, когда увлечение угасает, мы часто ошибочно думаем, что знаем все о своем партнере. Мы перестаем задавать им вопросы и это плохо.
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Просто проявляя интерес друг к другу, вы сможете оставаться сосредоточенными на том, что хорошо, а что на самом деле не для ваших отношений.