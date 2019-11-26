Как вернуть любовь в отношения

Отношения между людьми всегда начинаются красиво, ведь оба влюбляются друг в друга по уши. Конечно, со временем эта любовь угасает, а потому иногда случается так, что пары расходятся. Но можно ли вернуть чувства, если они погасли?

Девушка влюбляется в парня, который кажется ей супергероем, однако впоследствии этот "принц" начинает разбрасывать носки по всей квартире. Зато и мужчины увлекаются "принцессой", которая со временем ходит в растянутой одежде или без макияжа.

Важно! Как влюбить в себя парня: эффект первого впечатления

Для того, чтобы вернуть угасшие чувства, вы должны понять, что пришло на смену любви? Если это равнодушие, то вернуть любовь будет проще, если это ненависть – это уже будет сложнее сделать, информирует Ukr.Media.

К тому же, вы спросить себя, есть ли у вас силы на возвращение чувств? Если ваш ответ положительный, тогда можно попробовать вернуть любовь.

Как вернуть любовь?

Вспомните, за что вы полюбили своего партнера , и выпишите эти пункты в блокноте. Затем вам нужно понять, остались ли эти качества у вашей половинки или вы просто их перестали замечать.



, и выпишите эти пункты в блокноте. Затем вам нужно понять, остались ли эти качества у вашей половинки или вы просто их перестали замечать. Обратите внимание на достоинства, ведь недостатки увидеть проще, чем преимущества. Поэтому начните замечать хорошие качества у вашего любимого.



у вашего любимого. Узнайте его в чем-то новом. К примеру, если вы любили отдыхать на море, то отправтесь с партнером в поход на гору и наоборот. Ведь в непривычной обстановке он сможет раскрыться по-другому.



Начните проводить больше времени вдвоем

Оставайтесь вдвоем. Если у вас появились дети, то вы, очевидно, уже забыли, какими любовниками были раньше, перестали устраивать друг другу романтические вечера и тому подобное. Поэтому измените это, оставьте детей на бабушку или няню и просто побудьте вдвоем .

. Откровенно поговорите. Проведите беседу о том, что вас волнует, поделитесь переживаниями и чувствами. Так вы укрепите эмоциональную связь.

Итак, вернуть любовь можно, но по содержанию она будет другой – более наполненной и глубокой. Главное будьте готовы к изменениям и имейте терпение.