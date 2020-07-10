Из-за неожиданных событий, в том числе и пандемии, наша жизнь быстро претерпевает изменений и устанавливает новые правила в социуме. Какой же будет типичная семья через 30 лет? Мы подготовили прогнозы ученых, которые могут очень вас удивить.

Заметно, что сегодня молодежь взрослеет позже. Так, за 20 лет количество взрослых молодых людей, живущих вместе с родителями, выросло на 46%. Чего же ожидать еще через три десятка лет?

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Это решили исследовать ученые Кембриджского университета, а известный британский доктор Иен Пирсон поделился этими прогнозами.

Какой будет типичная семья в 2050 году

Рождение детей по соглашению

В современном мире уже есть люди, которые не хотят находиться в отношениях, а просто через интернет договариваются о рождении общего ребенка. И это количество постоянно растет. Такие пары планируют финансово заботиться о ребенке, но жить с одним из родителей, а вотрой родитель время от времени будет общаться с ним.

Вероятно, за следующие 30 лет мужчина значительно чаще будут становиться тем человеком, который воспитывает ребенка без партнера да и вообще рожает "для себя". Уже сейчас в Великобритании и США есть определенное количество одиноких мужчин, которые заводят детей от суррогатных матерей. Ученые говорят, что одиноких пап по собственному желанию станет больше.

Суррогатное материнство уже распространено по всему миру / Фото УНН

Мамы тоже станут одинокими, но из-за такого выбора и плана, а не из-за неудачных отношений с отцом ребенка. Также будет расти возраст, в котором женщины будут планировать рожать в первый раз. Скоро благодаря технологиям девушки, которые замораживают свои яйцеклетки, смогут стать мамами и в 50, и в 60 лет.

Кроме того, футурологи уверяют, что какими бы не были отношения между мамой и папой ребенка, государство позаботится о том, чтобы оба родителя принимали участие в жизни ребенка хотя бы материально.

"Виртуальные" отцы

Большинство детей будут жить с мамами или с их новыми семьями. А поскольку в будущем люди значительно чаще искать работу в новых странах, то даже в полных семьях типичным может быть выбор, когда мужчины будут переезжать на другое место. А это может еще больше отдалить пап от семей.

Тут на помощь семьям могут прийти новые технологии: развитие дополненной реальности, а также способы имитировать реалистичное физическое взаимодействие между людьми, пока они на самом деле далеко друг от друга.

Дети, много пенсионеров и робот

Ученые говорят, что через 30 лет бабушек и дедушек у каждого ребенка значительно прибавится. Ведь в 2050 году люди будут жить дольше (в среднем на 5 лет), чем теперь, поэтому малыш застанет четыре поколения семьи. Уже к 2050 году пожилых людей будет вдвое больше, чем дошкольников.

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Есть версия, что разные поколения семей будут поддерживать более тесные связи, чем сейчас: пенсионеры активнее будут возиться с малышами, больше помогать, но и вмешиваться в жизнь молодых.

Рост числа пожилых людей означает, что будет больше тех, кто будет нуждаться в уходе. Но футурологи убеждены, что за это время очень разовьется робототехника, поэтому искусственные сиделки помогать стареньким. Поэтому , вероятно, все активно будут пользоваться услугами роботов.

Четырехдневная рабочая неделя для семьи

Сейчас людям приходится ставить бизнес-интересы выше семейных. Но когда работать дистанционно станет нормой, люди больше времени будут проводить дома. Но надо будет работу совмещать с домашними делами.

Это эффективно, но утомительно, поэтому ученые уверены, что к тому времени в развитых странах могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Три выходных дня должны стать табу для дел, а пойти только на отдых с семьей и на личное время человека.

Удаленная работа будет популярной в будущем / Фото DW

Многорасовые и многонациональные семьи

Уже сейчас соцсети дают возможность общаться молодежи с разных континентов, а поездки по всему миру иногда длятся долго и дают возможность завести близкие отношения. Интересно, что в Великобритании за последние 20 лет разнорасовых семей стало втрое больше, а к 2050 году это число возрастет в 8 раз.

В будущем для детей станет привычным видеть национальное многообразие в своем классе. А педагоги будут приучать с интересом и деликатностью воспринимать различные обычаи, народные традиции и особенности.

Поиски лучших отношений

Исследователи прогнозируют, что к 2050 году типичным сексуальным поведением для человека будет серия моногамий, то есть создание на несколько лет одной семьи, а затем – другой. Ведь человек ищет лучший вариант для себя — неважно, это товар, сериал или спутник жизни.

Также через 30 лет, как футуристы убеждены, все больше молодых людей дольше будут искать себе пару и будут более разборчивыми. А когда построят стабильные отношения, будут пытаться сохранить их как можно дольше.