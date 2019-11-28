В каком месяце лучше жениться: благоприятные дни для свадьбы

Выбор даты свадьбы в годовом календаре – это, наверное, не самое в планах пары, ведь это одно из главных событий в их жизни. Потому что именно в этот день родится новая семья, а это повлияет на развитие взаимоотношений супругов, их успешность и надежность.

Как выбрать день и месяц, чтобы назначить свадьбу? UkrMedia предлагает обратить внимание на мнения астрологов.

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Благоприятные и неблагоприятные дни для свадьбы по месяцам

Благоприятным для рождения семьи считают период с 20 апреля по 20 мая. Считается, что именно в этот промежуток времени планета находится под "любовью" Венеры. А браки, которые заключают в этот период, самые стабильные и крепкие.

Период с 21 мая по 20 июня находится под влиянием планеты Меркурий (это планета коммуникаций). Поэтому, если планируете свадьбу в этот период, то вам нужно научиться вести диалог без "психов", тогда ваша семья будет крепкой и благополучной.



Выбирайте дату вашей свадьбы тщательно

А если в ваших отношениях царит полное взаимопонимание, поддержка и эмоциональная совместимость с партнером, тогда идеальным периодом для вашей свадьбы станет время с 21 июня по 22 июля. Особенно этот промежуток времени подходит для пар, которые мечтают создать дружную семью.

Дата свадьбы в период времени с 23 июля по 22 августа означает, что брак будет достаточно ярким, неординарным и благополучным. Однако, если один из партнеров не ставит перед собой никаких целей, то отношения может поглотить скука и рутина, что негативно отразится на семье. Тогда эту ситуацию сможет исправить рождение ребенка.

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Для импульсивных и страстных людей идеально дата в период времени с 23 августа до 23 сентября. Пара сможет создать гармонию в отношениях и энергетическое равновесие. Если же вы спокойны и уравновешенны, то вам нужно будет совместно решать проблемы и прийти к здоровому образу жизни и тогда ваша семья будет крепкой и счастливой.

Период с 24 сентября по 23 октября прекрасно подойдет для людей, которые считают, что семья – это святое и нет ничего ценнее ее. Однако астрологи отмечают не устраивать свадьбу для "неравных" пар, то есть если у вас, к примеру, большая разница в возрасте или разный социальный статус.



Дата свадьба очень важна

Брак, заключенный в период с 24 октября по 22 ноября, по прогнозам астрологов, будет очень страстным и эмоциональным. В таких отношениях будет чрезвычайно сексуальная жизнь, полная идиллия и удовольствие. Однако стоит обратить внимание на то, что в такой семье могут быть постоянные войны за лидерство или взаимные подозрения.

В период с 23 ноября по 22 декабря астрологи вообще не советуют устраивать свадьбу из-за того, что существует большая вероятность разводов. Также не рекомендуется заключать браки с иностранцами и партнерами, которые имеют другую веру. Однако, отметим, что оба партнера имеют одинаковое мировоззрение, поэтому из них может получиться хорошая семья.

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Для брака по расчету или соглашению идеально подойдет промежуток времени с 23 декабря по 20 января. Ведь в таких семьях все будет гладко, спокойно и стабильно, никаких недоразумений не возникнет. Возможно, наступит тяжелый период, но если супруги это переживут, то все будет хорошо.

Если вы хотите свободных отношений, без ревности и контроля, то тогда можно заключать брак в период времени с 21 января по 19 февраля. Но знайте, что планирование каких-либо событий или решений в браке могу быть хаотичным, поэтому на счет этого супруги будет полагаться только на судьбу.



Дата свадьба может влиять на будущую жизнь

Для творческих и эмоциональных личностей не рекомендуют заключать брак в промежуток времени с 20 февраля по 20 марта. Ведь супруги будут постоянно ссориться и скандалить. Через некоторое время страсти в таких семьях утихают, а на смену может прийти безразличие.

Также астрологи не рекомендуют жениться в период с 21 марта по 19 апреля. Ведь, обычно, браки, которые были зарегистрированы в эти дни, несут с собой разногласия и конфликты в семье. Однако те люди, которые уже успели познать все недостатки и достоинства своей второй половины, могут не беспокоиться об этом.