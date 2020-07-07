Слова "Я люблю тебя" очень важны для каждого человека. Однако именно это часто заставляет людей задуматься о своих чувствах, и не все знают, как реагировать на признание в любви и кто должен сказать это первым.

Всем необходимо разное время, чтобы осознать глубину своего чувства и быть готовым к признанию в любви. Интересно, что мужчины, как правило, делают это раньше и с большей готовностью, пишет Yourtango.

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Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Миннесоты и Сингапурского университета, мужчины первыми признаются в любви в отношениях.

К тому же, они это делают чаще. Ученые говорят, что парни признаются в любви больше, чем девушки (61,5%). Но даже на этом этапе отношений чувствуют себя счастливее, чем партнерши, с которыми они встречаются.

"В 6 исследованиях мы обнаружили, что, хотя люди думают, что женщины первыми признаются в любви и чувствуют себя счастливее, на самом деле именно мужчины первые говорят "Я тебя люблю", – говорят авторы.

Мужчины первыми говорят "Я тебя люблю" / Фото Larskin

Кроме того, в среднем мужчины на шесть недель раньше признаются в любви, чем женщины. Так, парни начинают задумываться о том, чтобы сказать "Я люблю тебя" через приблизительно три с половиной месяца отношений.

Результаты показывают, что мужчинам нужно около 97 дней, чтобы произнести "Я люблю тебя", в то время как у женщин этот промежуток составляет около 124 дней.

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Однако психологи уверяют, что тот, кто быстрее влюбляется, может так же быстро остыть. Что делать, если вам признались в любви, но вы не готовы в ответ произнести эти же слова?

Психологи советуют быть честными с собой и партнером. Не стоит говорить слова, в которых вы не до конца уверены, только чтобы не обидеть близкого человека. Если он вам нравится, скажите ему об этом и уточните, что вам нужно время, чтобы осознать свои чувства.

А если вы признались в любви первым, но не получили встречного ответа от партнера, то это отнюдь не означает, что он/она сомневается в своих чувствах к вам. В каждой истории любви может быть своя ценность.