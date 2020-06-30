Для каждого человека семья и работа – это две очень важные части жизни. Но иногда очень сложно держать их в балансе и правильно распределять ресурсы. Поэтому мы спросили у эксперта советов, как найти время и на карьеру, и на семью.

Собственными советами с журналистами 24 канала поделился международный коуч, автор проекта Free Soul Роман Кириченко.

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Работа или семья: важные составляющие в жизни женщины

По словам коуча, с появлением детей женщинам часто приходится делать выбор – продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию.

Опрос 25000 выпускников Гарвардской бизнес-школы, проведенный в 2014 году, говорит о том, что работающие матери играют большую роль в успешном становлении своих детей в жизни. Так, ученые доказали, что для дочерей очень важно видеть пример работающей матери в семье.



Работающая мама / Фото Lenta

А собрав данные о жителях 24 стран, исследователи пришли к выводу, что девочки, чьи матери строили карьеру, добивались больших успехов в работе, получали большие зарплаты и умели выстраивать здоровые отношения. А сыновья мам-карьеристок принимали больше участия в воспитании собственных детей.

Интересно, что важную роль в выборе женщины относительно семьи или работы играли их партнеры. Так, к примеру, результаты исследования American Academy of Political and Social Science свидетельствуют: именно из-за мужчин в 2/3 случаев супруги решили бросить работу, часто потому, что им приходилось заполнять так называемый "родительский вакуум".

Как найти баланс между работой и семьей

Распределяйте

Эксперт подчеркивает, что для того, чтобы оба партнера равноценно могли работать и уделять достаточно времени карьере, домашние обязанности должны быть разделены пополам. Потому что вряд ли кому-то хочется работать в две смены.

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Кроме того, если есть возможность пользоваться услугами нянь, сервисов уборки и тому подобное, то это очень облегчит жизнь и освободит время, которое можно провести с семьей.

"Поэтому говорите друг с другом, обсуждая свои рабочие планы и графики. Договаривайтесь, кто в конретный период времени может уделять больше времени семье, а кто – своей работе", – добавляет Роман Кириченко.

Расставляйте приоритеты

По словам коуча, в жизни каждого человека важны баланс и стабильность. Поэтому расставляя приоритеты в своей жизни, не стоит категорически делать выбор в пользу семьи или работы. Здесь больше идет речь о правильном распределении времени и ресурсов в данный момент.



Папа играет с детьми после работы / Фото shoppingpl

Вы должны четко понимать, сколько вы времени посвящаете работе, и в каких ситуациях отложите все, чтобы провести время с семьей. Не отвечайте на рабочие звонки и письма во время семейного времени, будьте максимально вовлечены во все, что с ними происходит. Когда вы и ваша семья будут у вас в приоритете, вы будете находить на них время,

– считает Кириченко.

Эксперт советует применить формулу "соотношение 30% на 70%". Сколько места занимает семья и сколько карьера – зависит от того, что сейчас для вас важно. В таком соотношении будет качественно сделано то, на что вы сейчас делаете ставку.

Не ругайте себя

Не забывайте, невозможно быть для всех хорошим, безотказным, реализоваться везде на 110%. Не думайте, что вы недостаточно хороший работник, партнер или родитель. Лучше сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и успехах.

Наслаждайтесь работой, а дома – семьей. Как бы трудно не было, оставляйте рабочие вопросы на работе, а семейные – не выносите за пределы дома. "Обращайте больше внимания на радость самореализации во всех сферах вашей жизни и избавьтесь от чувства вины", – заключает эксперт.

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И если что-то вас не устраивает во внешнем мире – для начала загляните в себя, перед тем, как кого-то обвинять и делать крайним. Поймите, что вас не устраивает, а эти советы помогут вам разобраться в себе: