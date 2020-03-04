От маленькой мастерской в Ужгороде до ювелирного шоурума в Вене: история успеха бизнеса братьев

Три брата – Юрий, Роман и Игорь Кочут – в 2013 году основали собственный ювелирный дом в Ужгороде. Компания отпраздновала вторую годовщину открытия шоурума в Австрии. А также бренд имеет представительства в Казахстане, Чехии, Англии и магазин в Киеве.

Основатели бренда Kochut рассказал, как сделать бизнес привлекательным для иностранцев и с чего начинать первые шаги на международной арене.

Интересно! Его шляпки носят Белла Хадид и Мадонна: история украинца от стилиста до известного дизайнера

Как все началось

По словам Игоря, братья начали работать в папиной мастерской, на его рабочем месте, говорится в программе "Теория большого вызова".

"Ювелирное дело началось с того, что мы сделали кольчугу, но папа нам сказал, что такую ​​работу нужно делать из серебра. Мы это учли и так сделали первые свои ювелирные изделия из меди, серебра и латуни", – сказал Роман.

Один из братьев добавил, что ребята с детства делали кольца из меди, нарезали заготовки из медной трубы. "Это не была ювелирка – это был просто интерес сделать что-то своими руками", – сказал Игорь.



Братья Кочут / Фото MC.Today

"На самом деле, я не знаю как мы научились этому. Когда есть желание и энтузиазм, то никакие сложности не ощущаются, это даже удовольствие. Образование у нас всех инженерно-механическое, а здесь мы обрабатываем драгоценный металл", – заверил Юрий.

Он считает, что их особенность – это оригинальный дизайн украшений. Идея дизайна появилась не сразу, ребята искали ее в течение двух лет.

Как братья попали на международный рынок

Произошло это в 2017 году. К тому времени у них уже была своя ювелирная мастерская, около 20 сотрудников и шоурум в Ужгороде, пишет издание MC.Today.

Читайте также! Все началось с идеи и небольшого стартового капитала: история успеха дизайнера Юлии Рудницкой

"Венская предпринимательница Эка Шабад прислала нам письмо на электронную почту с предложением сотрудничества.У нее был опыт в оффлайн-продажах и она планировала открыть ювелирный магазин, поэтому искала бренды из разных стран", – говорит Юрий. Так, результатом сотрудничества стал монобрендовый ювелирный бутик их продукции под названием Kochut&Eka jewellery в историческом центре Вены на площади Штефана.

Интересно, что для витрин братья специально привезли из Украины подставки из антикварного дерева, рельефный дуб и камень. А мужскую коллекцию разместили на ржавом металле.

Как выглядят украшения братьев Кочут: фото

Но, как отметил Юрий, без продвижения в соцсетях и сайта, продажи шли медленно. Поэтому они создали страницы в соцсетях и помогали с раскруткой. После этого появился постоянный поток клиентов.

Сейчас венский шоурум имеет около 20 продаж в месяц, причем, изделия покупают не только австрийцы, но и немцы и швейцарцы. После Вены бренд Kochut создал представительства в Казахстане, Чехии и Англии. Ежемесячно им приходит в среднем одно предложение партнерства от иностранных предпринимателей и одно – от украинских. А в Украине их шоурумы находятся в Ужгороде и Киеве.

Как сделать бизнес привлекательным для иностранных клиентов: советы

"Обычно продавцы франшиз обещают, что их партнеры быстро получат заоблачные прибыли. Мы таких обещаний не даем. Зато предлагаем перспективы и реально крутой бренд с исключительными изделиями", – заверил Юрий.

Цены на их изделия в австрийском шоуруме примерно в 2,5-3 раза дороже, чем в украинских. Поскольку часть разницы идет на доставку и растаможку украшений, аренду помещения, налоги и другие расходы.

К теме! Как заработать первый миллион: 28-летний фитнес-предприниматель рассказал о своем успехе в бизнесе

Братья уверяют, что должен быть уникальный и качественный товар. Ведь приходится конкурировать с известными мировыми брендами, масс-маркетом и ювелирами, которые работают на этом рынке в третьем поколении.

"Нас не вдохновляют маленькие цели. Мы мечтаем, чтобы наши украшения продавались по всему миру, и уверены, что достигнем этого. Ежегодно наше производство растет на 20-25%. Мы хотим делиться с миром красотой, у которой есть своя история. Это история о любови к своему делу и к своей стране", – подытожил соучредитель бренда.

Как бренд Kochut производит ювелирные украшения: видео