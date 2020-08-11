Каждая мать или отец хотят дать своему ребенку все для его счастливой улыбки и вообще детства. Но что делать, когда чадо хочет новую игрушку, а денег на это нет? Как не разочаровать ребенка и приучить его к дисциплине в кризисное время пандемии – читайте в материале "Семьи 24".

Из-за карантина и пандемии коронавируса доход родителей основном уменьшился, поэтому многие семьи в этом году обошлись без отдыхов на море и громких праздников. Впрочем, дети этого не понимают, поэтому требуют от родителей того же, что и раньше. В издании Huffington Post поделились несколькими секретами, как подготавливать детей к сложным временам и научить их радоваться простым вещам.

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Говорите наравне с детьми

Малышам трудно воспринять взрослые проблемы, поэтому одной из главных проблем остается простая и откровенная коммуникация с ними. Говорите с ними настолько, насколько они готовы "переварить" информацию в их головах. Вы можете задавать им легкие вопросы, которые будут не сложными для их понимания, но одновременно подтолкнут к размышлениям, что сейчас – тяжелые времена. К примеру: "Ты заметил/заметила, что это лето отличается от других?", "Мама не кажется тебе немного раздраженной в последнее время?", "Когда ты попросил ту игрушку вчера, а папа тебе отказал, ты понимаешь, почему мы сказали тебе "нет?" и другие.

Объясняйте сложные вещи в формате игры и ассоциаций

Если ребенок не хочет идти на контакт во время разговора с глазу на глаз, устройте ему разговор в формате игры. Можно использовать различные игры и раскраски, но в то же время пусть эти "игрушки" не отвлекают его от главного – вашего разговора. Также вы можете приводить сложные ситуации в легких и простых ассоциациях. Например, вы можете сказать, что его любимая пиццерия закрыта, чтобы оставлять в безопасности ее сотрудников и посетителей, именно поэтому и закрыты развлекательные центры или другие места отдыха, которые любят ваши дети.



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Придумайте бесплатное веселье

Иногда дети требуют совсем простых вещей, которые не стоят много денег – это может быть прогулка по парку с вкусным мороженым, надувные шарики, местный парк аттракционов или нечто подобное. Поэтому в издании рекомендуют составить вместе с детьми перечень тех вещей, которые они хотят, и которые не требуют много средств. Вот увидите, что иногда малышам хватает простой "вылазки" на озеро, чтобы остаться с впечатлениями.

Говорите, что временные проблемы есть у всех

Чтобы ваши дети не чувствовали себя обделенными в чем-то, чаще говорите о том, что трудности являются временными, а проблема коснулась не только вашей семьи, но и многих других. Не бойтесь рассказывать, что многие люди в мире потеряли работу и есть ситуации намного хуже, чем та, которая сложилась у вас. Но при этом не забывайте отмечать и положительные моменты. Расскажите детям, что у них есть все необходимое: еда, одежда, домашние игрушки, поэтому проблемы большой нет. В частности, научите ребенка на базовом уровне экономить и научите воспринимать реальность, какой она есть. Поверьте, дети иногда понимают взрослых гораздо больше, чем мы себе представляем.