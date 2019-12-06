Пара бросила работу, продала все вещи и начала путешествовать по миру с котом: фото

Чета Джонсонов несколько лет назад сделала решительный шаг, продав все свои вещи, купив яхту и осуществив свою давнюю мечту. На сегодня они уже посетили 16 стран, вместе с котом Джорджи, который умеет и любит плавать и путешествует с ними уже 7 лет.

Так, менеджер автосалона Мэтт и специалист биллинга Джессика Джонсон бросили свою работу и отправились в морское путешествие по разным странам мира, передает издание Listelist.

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Они до своих 32 лет получили образование, устроились на хорошую работу и даже купили дом и две машины.



Джессика на собственной яхте с котом / Фото с их сайта Mjsailing

Оставалось родить 2 детей, как шутила Джессика, чтобы стать условно "счастливыми" среднестатистическими американцами. Однако вместо этого пара решила продать все и отправиться в морской круиз.



Мэтт Джонсон спит во время путешествия на яхте / Фото с их сайта Mjsailing

Их путешествие стартовало в августе 2011 года, и с тех пор Мэтт и Джессика посетили 16 стран мира, включая Багамы, Ямайку, Кубу и Перу. А в 2012 году они взяли из приюта в круиз еще одного члена экипажа – кота Джорджи, который сопровождает моряков повсюду.



Кот Джорджи живет с парой на яхте / Фото с их сайта Mjsailing