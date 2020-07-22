Вторая беременность для молодых мам является такой же трогательной и эмоциональной, как и первая. И если вы легко меняете подгузники, кормите ребенка, успокаиваете его, то теперь вас ждет новое испытание – подготовить ребенка к появлению брата или сестры.

Сначала малышу надо сообщить об этой новости. И лучше это сделать родителям, а не чужим людям. Здесь будьте готовы к тому, что ребенок может не обрадоваться новости о вашей беременности. И это нормально, ведь теперь он уже не будет тем единственным центром внимания для родителей, пишет Childdevelop.

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Для того, чтобы подготовить ребенка к беременности, как можно чаще говорите с ним о малышах и других детях.

Как подготовить малыша к появлению братика или сестры

Во-первых, готовясь к появлению младшего ребенка, привлекайте старшего ко всем делам. Это даст ему ощущение нужности и значимости. К примеру, вы можете советоваться с ребенком по поводу одежды, игрушек или даже имени для ребенка.

Если у ваших друзей есть двое маленьких детей, ходите к ним в гости, чтобы ребенок увидел своими глазами, как выглядит семья с двумя детьми.

Если можно, возьмите малыша на обследование. Пусть ребенок услышит, как бьется сердце будущего малыша, увидит его на экране аппарата УЗИ. Так он/она почувствует связь со своим будущим братом или сестрой.

Уже после рождения ребенка старшая дочь или сын будет реагировать более естественно, но этот момент может вызвать у ребенка бурные эмоции, поэтому будьте готовы поддержать его/ее.

Девочка с младшим братиком / Фото bt-women

Также привлекайте ребенка к повседневным занятиям по уходу за новорожденным: позвольте ему помогать вам менять подгузники, играть и тому подобное. Если ребенок сам предлагает вам помощь – позволяйте.

Однако эксперты уверяют, что стоит ежедневно уделять время и внимание старшему ребенку. Если вы постоянно проводите время ухаживая за новорожденным малышом, то это может обижать старшего ребенка. Поэтому маме с папой стоит ежедневно проводить время с ним и спрашивать о повседневных делах, друзьях.

И помните, что ребенку требуется время, чтобы привыкнуть к появлению младшего брата или сестры. Некоторые дети быстро вживаются в роль, а некоторые тяжело воспринимают такие изменения. И только ваша любовь и забота помогут ребенку пройти этот непростой этап.