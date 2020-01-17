Секрет счастливых отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджские познакомились еще в студенческие годы, но их любовь до сих пор является примером для многих супружеских пар. На публике Кейт и Уильям ведут себя очень сдержанно, однако, присмотревшись, можно увидеть их нежные прикосновения, трепетный взгляд и проявления заботы.

Королевским персонам, как и обычным парам, тоже приходится справляться с трудностями. Однако похоже, что Кейт Миддлтон с принцем Уильямом с годами уже выработали свой рецепт счастливых отношений, передает издание People.

Интересно! Трогательные и правдивые комиксы о влюбленных в первый месяц и через год отношений

Источник, близкий к королевской семье, сообщил, что брак Кейт и Уильяма довольно старомодный. То есть муж – глава семьи, принимает все ответственные решения, а жена всегда поддерживает мужа.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Pinterest

Также инсайдер добавил: "Когда они вместе, они постоянно как бы невзначай касаются друг друга, нежно смотрят в глаза. Видно, что они заботятся друг о друге".

Такой патриархальный формат отношений играет им на руку. К тому же, за сильным мужчиной стоит мудрая женщина – пока принц Уильям произносит громкие речи на публику, герцогиня Кейт свободно общается с президентами и первыми леди.

Кроме того, несмотря на загруженный рабочий график, Кейт успевает смотреть за тремя детьми и даже готовить дома на всю семью. В гостях у кулинарного критика Мэри Берри, герцогиня обмолвилась, что любит кулинарию. Принц подтвердил слова жены, отметив, что сам он может приготовить только чай.

Когда у Кейт и Уильяма появляются свободные выходные, они ищут чем занять детей, а сами остаются дома наедине. Совместное проведение времени без внешних помех критически важно для сохранения хороших отношений.

Хотя герцог и герцогиня Кембриджские редко демонстрируют свои чувства на публике, в последнее время пара гораздо чаще проявляет нежность друг к другу на глазах у всех.