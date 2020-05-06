Семья несмотря на карантин устроила для дочери незабываемый выпускной: фото

Из-за введенных ограничений в связи с пандемией COVID-19 во многих странах мира отменили выпускные вечера. Однако люди не унывают и придумывают креативные идеи, чем его можно заменить. Так, одна семья из США устроила незабываемый выпускной для своей дочери дома.

Родители 17-летней Карли Кастильо из штата Колорадо провели волшебный праздник, который еще несколько месяцев назад никто и представить не мог: с элегантными нарядами в своей столовой, пишет Washington Post.

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Еще до карантина девушка выбрала на выпускной платье кремового цвета с золотистыми и белыми блестками. Поэтому, как и другие старшеклассники, Карли была расстроена, когда узнала, что весенний выпускной вечер в средней школе округа Дуглас отменили.



Карли в своем платье для выпускного / Фото Washington Post

Поэтому родители Карли – Крис и Шейла Кастильо – решили удивить ее и тайно спланировали ей праздник. Так, ее папа стал "партнером" на балу, который сопровождал ее и танцевал с ней несколько танцев, а мама приготовила вкусный ужин для этого события.

Поэтому вечером в прошедшую пятницу Карли спустилась по лестнице своего дома в выпускном платье и босоножках золотистого цвета на высоком каблуке, а папа подарил ей ромашковый браслет на запястье. Затем он сопровождал ее в столовую в их доме, где все было украшено воздушными шарами.



Семья устроила выпускной для дочери дома / Фото Washington Post

Так, наслаждаясь любимыми блюдами, Карли и ее папа провели ночь, танцуя под плейлист, который подготовил мужчина. Для девушки, которая увлекается балетом и игрой на саксофоне и фортепиано, танец с папой оказался лучшим проведением вечера на карантине.



Праздник прошел хоть и непривычно, но весело / Фото Washington Post