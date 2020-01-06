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Свадебные фотографии вместо тысячи слов: оригинальные фотографии, которые поразят каждого

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Свадебное фото / Fearlessphotographers

Лучшая свадебная фотография позволяет каждому что-то почувствовать внутри: некоторые фотографии заставляют смеяться до слез, другие – наполняют любовью, а третьи – эмоционально захватывают.

Недавно состоялся конкурс на лучшее свадебное фото, куда профессиональные фотографы прислали более 10 тысяч фотографий со всего мира.

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Ниже смотрите несколько фотографий, которые нам больше всего понравились. Каждое фото отражает что-то особенное и завораживает. Все фотографии получили так называемые награды, ведь покорили весь мир.

Свадебные фото вместо тысячи слов: фотоподборка

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Фото дня Психология семьи
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