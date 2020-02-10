В Южной Корее провели массовую свадьбу несмотря на вспышку коронавируса в стране: фото

Тысячи пар в Южной Корее посетили массовую свадьбу, которая ежегодно проводит Церковь Объединения. Церемония состоялась в "Чонгсимском центре Мира" в городе Гапьенгин, несмотря на опасения, что событие может помочь в распространении коронавируса.

Заметим, что Южная Корея подтвердила 27 случаев коронавируса.

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Массовую свадьбу в стране начали проводить еще в начале 60-х годов. Каждый раз за этим событием следит множество людей.

Но в этом году она особенно зрелищная – ведь несмотря на вспышку коронавируса в регионе, 7 февраля шесть тысяч пар не побоялись принять участие в масштабном бракосочетании. Церковь запретила посещать церемонию только парам из Китая.

Так, некоторые из пар носили маски на церемонии, но не все надели их как необходимую осторожность. "Было бы неправдой, если бы я сказал, что меня совершенно не волнует эпидемия. Но я чувствую, что сегодня буду защищенным от инфекции", – ответил 21-летний студент университета.

Как прошла массовая свадьба в Южной Корее: Фото Getty Images

Кроме того, участников проверяли на наличие коронавирусных симптомов. Другие масштабные события в Южной Корее – концерты и фестивали – были отменены.