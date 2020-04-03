Скільки пар одружилися та розлучилися за час карантину в Україні: позитивні дані

З початку введення карантину в Україні 4,5 тисячі пар одружилися, а розірвали шлюб за цей же період близько 1,5 тисячі пар.

Про це повідомила начальниця управління державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська в ефірі одного з телеканалів.

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Вона наголосила, що найбільший показник одружень в Києві, Харківській, Львівській, Київській і Дніпропетровській області.

"За весь період карантину ми одружили 4,5 тисячі пар. У розірванні шлюбу за цей період показник – 1,4 тисячі пар", заявила начальниця управління РАГС.

За словами Дубиківської, за період карантину в органи РАЦС надійшло лише 53 заяви про розірвання шлюбу. Ця процедура виконується через веб-портал. Після цього пари можуть через кілька днів прийти і підписати заяву.

Зазначимо, що натомість у Китаї, як повідомляв Bloomberg, люди почали масово розлучатися в цей період. Так, розірвання шлюбів зросло на 25% після того, як в середині березня послабили карантинні обмеження.