В Україні вперше провели онлайн-весілля під час карантину: фото та відео

Перше в Україні онлайн-весілля відбулося у Львові. Пара планувала відгуляти свято влітку, але карантин вніс певні корективи у плани закоханих. Цікаво, що на церемонію укладання шлюбу були запрошені навіть ведучий, фотограф і діджей.

Наречені Інна та Ігор отримали можливість одружитися через інтернет через участь у конкурсі, в якому вони виграли завдяки своїй історії кохання, пише ТСН.

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Відомо, що пара познайомилася у 2013 році. Спочатку в них були стосунки на відстані, оскільки мешкали в різних областях – хлопець жив в Києві, а дівчина – у Львові. Познайомилися закохані, коли разом поїхали у автобусний тур в Болгарію.

Весілля онлайн пройшло доволі цікаво, адже всі традиційні конкурси, підготовку до свята та його відзначання проводили в дистанційному режимі. А весільну сукню, костюм та букет нареченої доставляв кур'єр.



Церемонія укладання шлюбу онлайн / Скриншот з відео

Аби уникнути зайвої комунікації з незнайомими, наречена сама навчилася візажу з онлайн майстер-клас, а також самостійно зробила зачіску.

На самій церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану від наречених, проте, за традицією, саме вони проголосили перший тост і благословення.

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Весільний стіл був засерверований лише на двох закоханих, проте до свята Інни та Ігоря долучилися близько 70 гостей з п'яти країн світу через інтернет. Налагодити відео зв'язок вдалося навіть 90-річній бабусі нареченої.



Весільний стіл лише для наречених / Скриншот з відео

А серед зіркових гостей онлайн була навіть Оля Полякова, а також один з найулюбленіших гуртів молодят – "Без обмежень".

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Організовувала свято Event агенція та їхні партнери. А весілля для наречених стало безкоштовним, та й організатори заплатили за все утричі дешевше, аніж за звичайне весілля.

Свято загалом тривало п'ять годин. Тепер подружжя чекає на закінчення карантину, щоб обвінчатися у церкві, і поїхати у весільну подорож.