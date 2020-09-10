Якщо так сталось, що подружжя вирішило розлучитись, це аж ніяк не має впливати на дитину. В неї, як і раніше, має залишитись тато і мама, готові допомогти. вислухати чи підтримати. Тому психологи назвали 5 правил спілкування, які допоможуть не травмувати нащадка після розлучення.

Експерти розповіли порталу Parents, що часто діти після розлучення почуваються як зайва річ: їх забирає батько чи мама, говорить на загальні теми та повертає додому. Щоразу батьки ще й можуть конфліктувати, де дитина проведе літо, свята чи вікенд. І це створює додатковий дискомфорт, який не потрібний нащадку.

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Тож як спілкуватись з дитям після розлучення – психологи назвали 5 цінних правил.

Враховуйте думку дитини

Часто батьки навіть не усвідомлюють, наскільки роблять дитину заручником цієї ситуації. Нащадок має змиритись, що перебувати в одній кімнаті тато і мама не можуть без конфліктів, а тому може слухати, як колись люблячі батьки сваряться та виборюють можливість провести свята з ним. Дитина почувається винуватцем конфлікту та в майбутньому може не хотіти створювати власну сім'ю.

Замість конфліктів батькам варто поцікавитись, а де ж дитина хотіла б провести свято. Окрім цього, навіть після розлучення не варто тримати образу на партнера та краще налагодити спілкування задля нащадка.



Спілкування після розлучення: поради батькам / Фото USA Today

Ще однією великою помилкою під час спілкування з дитиною після розлучення є маніпуляції. Батькам не варто використовувати сина чи доньку для передачі інформації колишньому партнеру, або ж поширення наклепів. Це може спричинити непотрібний тиск на підлітка

"Пам'ятаєте гру "зіпсутий телефон", де один шепоче іншому слово та передають його по колу? Досить скоро повідомлення стає спотвореним. Крім того, що, якщо дитина випадково забуде передати повідомлення? Або що, якщо у другого з батьків виникне запитання, на яке в дитини не буде відповіді? Батьки повинні спілкуватися безпосередньо один з одним, і не забувати, що вони – дорослі", – наголосила сімейний психолог Айлін Кеннеді-Мур.

Виконуйте обіцянки

Після розлучення дитина у будь-якому віці може почуватись покинутою. Її звичний світ зруйнувався, а через брак уваги здається, що вона стала нікому не потрібною. Тому тут і тату, і мамі потрібно багато часу приділити спілкуванню з нащадком. Ви маєте транслювати, що розлучення не зробило малюка чужим для обидвох батьків.

Окрім цього, в цей час важливо не забувати про обіцянки. Приходьте вчасно на заплановані зустрічі з дитиною, не уникайте шкільних чи релігійних свят, а якщо пообіцяли піти в парк і пограти в футбол – зробіть це. Для зручності можна завести спільний календар, де вказувати події, які не можна пропускати.

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Знаходьте спільну мову

Жодні мама і тато не можуть виховувати дітей однаково, але заради нащадків найкраще, якщо вони зможуть домовитись про важливі питання, пов'язані з безпекою чи дозвіллям. І тут варто і дитині розповісти, які правила діятимуть в її житті.

Іноді розлучені батьки хочуть бути "хорошими", можливо, щоб якось перевершити колишнього партнера, якого вони вважають не таким вправним. Це ніколи не працює та жахливо бентежить дітей, – наголосила Айлін Кеннеді-Мур.

Тут не варто вводити мову ультиматумів для дитини і поцікавитись, чи, до прикладу, їй цікаво відвідувати додатковий гуртом. Якщо так, складіть розклад, хто забирає нащадка після цього заняття.



Батьки після розлучення мають знайти спільну мову / Фото PS

Обійдіться без звинувачень

Для батьків, які розлучились, важливо ніколи не говорити погано про колишнього обранця. На питання, чому ж ви розірвали ці стосунки, не варто заявляти, що вона замаленька для цієї інформації, а пояснити, виявляючи повагу до колишнього партнера.

"Спокусливо хотіти розказати дитині про всі речі, які робив колишній, все, що викладало роздратування. Але не робіть цього! Це страшенний стрес. Майте на увазі, що ваша дитина – це плід любові батька і мами. Якщо ви говорите погане про іншого, ви засуджуєте половину своєї дитини. Якщо ставитесь до свого колишнього з презирством, ви повідомляєте своїй дитині, що вона наполовину нікчемна", – заявила психолог.

Робіть сімейні зустрічі

Після розлучення показуйте дитині, що ви – не вороги. Для цього можна зробити традицією поводити 1 чи 2 рази на місяць сімейні обіди. За столом варто обговорювати питання в школі, дружбу дитини, розказувати цікаві чи повчальні історії та слухати, які захоплення є у вашого нащадка.